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تصاویر کشتی آمریکایی در مصر که هدف قرار گرفتند
روز چهارشنبه 7 مرداد 1405، یک نفتکش آمریکایی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) و تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر با پهپاد هدف قرار گرفت. این برای اولین بار پس از جنگ تحمیلی سوم است که یک هدف آمریکایی در مصر هدف قرار گرفت. دو ویدیو از اصابت به این کشتیها را میبینید.
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