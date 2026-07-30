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کد خبر:۱۳۸۷۲۷۰
کد خبر:۱۳۸۷۲۷۰
8254 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

تصاویر کشتی‌ آمریکایی در مصر که هدف قرار گرفتند

روز چهارشنبه 7 مرداد 1405، یک نفتکش آمریکایی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) و تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر با پهپاد هدف قرار گرفت. این برای اولین بار پس از جنگ تحمیلی سوم است که یک هدف آمریکایی در مصر هدف قرار گرفت. دو ویدیو از اصابت به این کشتی‌ها را می‌بینید.
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نبض خبر جنگ ایران و آمریکا جنگ منطقه ای حمله به کشتی آمریکایی مصر ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
16
پاسخ
بــه امیـد ضــربه آزادی خواهان جهان به کلیه منافع ایالات اپستینی! آمریکای جهان خوار در کل عالم ... مــردم آمریکا می بایست برعلیه حکام فاسد و جنگ طلب و خوناشام خود قیام کنند
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
17
پاسخ
باید ضربات بیشتری در مصر و اردن و حتی سوریه به منافع آمریکا زد
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