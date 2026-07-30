نبض خبر
نخستین تصاویر از محل حمله آمریکا به قشم
در پی اصابت موشک به یک منزل مسکونی در قشم، عملیات برای نجات افراد در زیر آوار آغاز شد. دو کودک از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل شدهاند و سه عضو دیگر این خانواده به شهادت رسیدند. این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.
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حرامزادگان وطن فروش بدوید بدوید کمکهای عمو ترومپت رسید !
پاسخ ها
علیرضا| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ناشناس| |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
این پست فطرتها که مردم بیگناه قشم را به شهادت رسانده اند . به مردم کویت هشدار دهید که کشور را ترک کنند و پاسخ در خور شان شیخکهای کویت و سربازان آمریکایی بدهید
آمریکا منتظر انتقام سخت و گرفتن پایگاههایش باشد. امیدوارم آمریکا و اسرائیل نابود شوند ، نابودی ذلت بار انشاءالله
وضعیت امداد رسانی خیلی بی نظمه.... واقعا باید یه فکر اساسی براش کرد ... با این روش و این مدل امداد رسانی اصلا کارایی نداره. تا شرایط حاد جنگی پیش نیومده باید به مدل اجرایی امدادرسانی تعریف بشه و مدیریت واحد داشته باشه..... اصلا کسی حرف کسی رو نمیدونه و این خیلی بده. درسته نیت کمک کردنه ولی این تو دست و پای همدیگه بودن خودش مانع امدادرسانی درست میشه. لطفا فیلم رو دوباره نگاه کنید