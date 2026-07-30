نخستین تصاویر از محل حمله آمریکا به قشم

در پی اصابت موشک به یک منزل مسکونی در قشم، عملیات برای نجات افراد در زیر آوار آغاز شد. دو کودک از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و سه عضو دیگر این خانواده به شهادت رسیدند. این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.