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کد خبر:۱۳۸۷۲۶۷
کد خبر:۱۳۸۷۲۶۷
14098 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

نخستین تصاویر از محل حمله آمریکا به قشم

در پی اصابت موشک به یک منزل مسکونی در قشم، عملیات برای نجات افراد در زیر آوار آغاز شد. دو کودک از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و سه عضو دیگر این خانواده به شهادت رسیدند. این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا جزیره قشم ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
29
21
پاسخ
حرامزادگان وطن فروش بدوید بدوید کمکهای عمو ترومپت رسید !
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
فعلا همون حروم زادگان مشغول دیسلایک دادن به این نوع کامنت ها هستند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
واقعا از حرامزاده هم یه چیزی اون طرف هستن در اصل فواحش هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
21
15
پاسخ
این پست فطرتها که مردم بیگناه قشم را به شهادت رسانده اند . به مردم کویت هشدار دهید که کشور را ترک کنند و پاسخ در خور شان شیخکهای کویت و سربازان آمریکایی بدهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
18
18
پاسخ
آمریکا منتظر انتقام سخت و گرفتن پایگاههایش باشد. امیدوارم آمریکا و اسرائیل نابود شوند ، نابودی ذلت بار انشاءالله
ناشناس
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Spain
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
10
پاسخ
چقدر پیشرفته !
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
20
پاسخ
وضعیت امداد رسانی خیلی بی نظمه.... واقعا باید یه فکر اساسی براش کرد ... با این روش و این مدل امداد رسانی اصلا کارایی نداره. تا شرایط حاد جنگی پیش نیومده باید به مدل اجرایی امدادرسانی تعریف بشه و مدیریت واحد داشته باشه..... اصلا کسی حرف کسی رو نمیدونه و این خیلی بده. درسته نیت کمک کردنه ولی این تو دست و پای همدیگه بودن خودش مانع امدادرسانی درست میشه. لطفا فیلم رو دوباره نگاه کنید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
10
11
پاسخ
جنگ طلبها خوبید؟؟
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