تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیدهشدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
همزمان با انتشار گزارشهایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران، منابع آمریکایی از حملات تجاوزکارانه مجدد به این کشور خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۶۴| |
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به گزارش تابناک، همزمان با انتشار گزارشهایی از شنیدهشدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران، منابع آمریکایی از حملات تجاوزکارانه مجدد به این کشور خبر دادند.
یک مقام آمریکایی بامداد پنجشنبه گفت که ارتش این کشور هماکنون در حال انجام حملاتی به ایران است.
همچنین سنتکام اعلام کرد: نیروهای آمریکایی امشب ساعت ۸ به وقت شرقی، حملات خود را علیه ایران آغاز کردند.* این حملات پاسخی قدرتمند به حملات دیروز ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه است.»
ساعت ۰۴:۰۱
برخی منابع عربی از حملات موشکی از خاک کویت به سمت ایران خبر میدهند.
ساعت ۰۴:۱۵
صدای انفجار در اطراف بندرعباس شنیده شد. خبرنگار صداوسیما گزارش میدهد که صداهای مشابه در جزایر بوموسی، کیش، محدوده دریایی قشم و تنگه هرمز نیز منتشر شده است.
ساعت ۰۴:۱۹
نفیسی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان اعلام میکند که در ساعت ۴:۰۰ بامداد، نقاطی در حوالی قشم مورد حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفته است. گزارش تکمیلی پس از ارزیابی اولیه اعلام خواهد شد.
ساعت ۰۴:۲۲
صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.
ساعت ۰۴:۲۳
سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد در حمله دقایقی پیش به جزیره کیش، هیچ آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است. همچنین تغییری در برنامه حرکت شناورها و فعالیت فرودگاه ایجاد نشده است.
ساعت ۰۴:۳۱
معاون استانداری هرمزگان از حمله دشمن به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم خبر میدهد و میگوید تیمهای امدادی به دنبال دو نفر محبوسشده زیر آوار هستند.
ساعت ۰۴:۳۵
صدای انفجار در کازرون شنیده شد.
ساعت ۰۴:۳۵
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام میکند نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفته است.
ساعت ۰۴:۵۳
ادامه شلیک گسترده موشکهای آمریکایی از خاک کویت به سمت ایران گزارش میشود.
ساعت ۰۴:۵۵
اولین ویدئو از منطقه مسکونی هدفگرفتهشده در جزیره قشم توسط ارتش آمریکا منتشر شد. همچنین خبر اصابت موشک در منطقه مسکونی جزیره قشم تأیید میگردد.
ساعت ۰۴:۵۵
ولیالله حیاتی، معاون امنیتی استانداری خوزستان، در گفتوگو با ایرنا از تجاوز موشکی به نقاطی در اطراف شهرهای آبادان، شادگان و اروندکنار خبر میدهد و تأکید میکند که جزئیات و میزان خسارات بعداً از طریق مراجع رسمی اعلام میشود. همچنین گزارش صداوسیما از حمله موشکی آمریکا به آبادان پخش میشود و اعلام میگردد که مرز شلمچه همچنان باز است و تردد جریان دارد.
ساعت ۰۴:۵۸
برق شهرستان قشم پایدار شد
مدیر برق قشم:قطعی برق مقطعی در قشم بر اثر اصابت موشک به شبکه بود که با تلاش نیروهای برق شهرستان رفع شد.
تمام نیروهای برق شهرستان قشم در حالت آماده باش کامل هستند.
ساعت ۳ و ۴۰ دقیقه بامداد امروز پنجشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۵ جنگندههای آمریکایی با پرواز بر آسمان قشم چندین موشک به نقاط مختلف جزیره شلیک کردند.
ساعت ۰۵:۰۰
ادامه عملیات آواربرداری در قشم؛ دو کودک به بیمارستان منتقل شدند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از ادامه عملیات امدادرسانی به حادثه حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو قشم خبر داد و گفت: تاکنون دو کودک از زیر آوار خارج شده اند.
مهرداد حسنزاده افزود: این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.
آواربرداری منطقه مورد اصابت قرارگرفته همچنان ادامه دارد.
ساعت ۰۵:۰۵
انفجار دوباره در اهواز
مجددا صدای انفجار شدید در اهواز شنیده شد.
ساعت ۰۵:۰۷
تصاویر اولیه از حملۀ دشمن آمریکایی به منزل مسکونی در جزیرۀ قشم
ساعت ۰۵:۰۸
نفیسی: تا این لحظه هیچگونه انفجاری در بندرعباس و سیریک رخ نداده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، گفت: هیچگونه تجاوز دشمن، انفجار یا حادثهای در شهرستانهای بندرعباس و سیریک رخ نداده است.
ساعت ۴۸: ۰۵
اعلام پایان حملات امشب به ایران توسط سنتکام
ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه در بیانیهای گفت: «نیروهای سنتکام در پاسخ به حملات موشکی دیروز به نیروهای آمریکایی، موج سنگینی از حملات علیه ایران را با موفقیت به پایان رساندند.»
گزارش خطا
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تحریک امریکادرحمله باعث تخلیه کامل زرادخانه اش ازیک طرف وازطرف دیگرکاهش منابع ذخیره سازی وافزایش قیمت نفت خواهدبودیعنی تسلیم !ایران بهیچ عنوان نبایددرمفادتفاهم نامه کوتاه بیایدشکست قطعی امریکابزودی بحول قوت الهی نزدیک وبرندجنگ شرایطش راباقوت بایدتحمیل بکندوبهیچ عنوان حاکمیت برتنگه راباعمان شریک شودتنگه تضمین گرفتن حقوق ملت است
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ناشناس| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ناشناس| |
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چرا فرودگاه ها هنوز باز است؟ چرا تمامی فرودگاهایشان با خاک یکسان نمی شود. 99 درصد امکانات از طریق فرودگاه ها رسیده اند.
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ناشناس| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چرا مراکز سیاسی کویت را نمی زنیم . جنگ بین ایران و آمریکا به کویت چه ربطی داره که از اونجا شلیک می شه . چرا این همه مماشات در مقابل رژیم کویت ؟ اگر ببینند بی هزینه است به همین گستردگی بقیه کشورک ها هم وارد می شوند .
تا بمب اتم نسازیم ، این جنگ پایانی نداره
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ناشناس| |
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
به منافع آمریکا در هرکجای جای جهان حمله کنید.فرقی نمی کند با چه وسیله ای، فقط حمله کنید با خسارت های میلیاردی وتلفات بالا
ناشناس| |
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
جرا اين همه مقرهاي كويت زده ميشود و باز فعال است مگر چقدر پايگاه دارند
سایه جنگ بر سر کشور عزیزمان همچنان سنگینی می کند تا کی ادامه دارد خدا می داند تمام کشورهای همسایه هم مسلح شده اند با این وضع فروپاشی اقتصادی کشور را تهدید می کند
انشاالله رزمندگان ما سالم و سلامت باشند و ملت ما هم به سلامتی باشند انشاالله تعداد شهدا کم باشد و توان مقابله درحد بالا همچنان باقی باشد انشاالله این جنگ باعث پیروزی حق باشد و پایان کار دولت هایی مثل سعودی و کویت و بحرین باشد و دست آمریکا را تا همیشه از منطقه کوتاه کند رهبری شهید گفتند نگران خرید سلاح این عربستان نباشید بدست جوانان مسلمان مومن خواهند افتاد انشاالله
امارات و قطر و عربستان را شخمبزنید
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ناشناس| |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
برای توقف این جنگ یا باید میلیونی به اردن و سوریه حمله و از آنجا به اسقاطین حمله کنید یاباید انفجاری در مرکز نظامی در خود آمریکا یا پایگاه های آن و یا ناو جنگی با تلفات بالای هزار نفری درست کنید
ناشناس| |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ترکیه و آذربایجان را شخم بزنید. مرسی
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ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸