همچنین سنتکام اعلام کرد: نیروهای آمریکایی امشب ساعت ۸ به وقت شرقی، حملات خود را علیه ایران آغاز کردند.* این حملات پاسخی قدرتمند به حملات دیروز ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه است.»

ساعت ۰۴:۰۱

برخی منابع عربی از حملات موشکی از خاک کویت به سمت ایران خبر می‌دهند.

ساعت ۰۴:۱۵

صدای انفجار در اطراف بندرعباس شنیده شد. خبرنگار صداوسیما گزارش می‌دهد که صداهای مشابه در جزایر بوموسی، کیش، محدوده دریایی قشم و تنگه هرمز نیز منتشر شده است.

ساعت ۰۴:۱۹

نفیسی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان اعلام می‌کند که در ساعت ۴:۰۰ بامداد، نقاطی در حوالی قشم مورد حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفته است. گزارش تکمیلی پس از ارزیابی اولیه اعلام خواهد شد.

ساعت ۰۴:۲۲

صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.

ساعت ۰۴:۲۳

سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد در حمله دقایقی پیش به جزیره کیش، هیچ آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است. همچنین تغییری در برنامه حرکت شناورها و فعالیت فرودگاه ایجاد نشده است.

ساعت ۰۴:۳۱

معاون استانداری هرمزگان از حمله دشمن به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم خبر می‌دهد و می‌گوید تیم‌های امدادی به دنبال دو نفر محبوس‌شده زیر آوار هستند.

ساعت ۰۴:۳۵

صدای انفجار در کازرون شنیده شد.

ساعت ۰۴:۳۵

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام می‌کند نقاطی در اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا مورد حمله موشکی قرار گرفته است.

ساعت ۰۴:۵۳

ادامه شلیک گسترده موشک‌های آمریکایی از خاک کویت به سمت ایران گزارش می‌شود.

ساعت ۰۴:۵۵

اولین ویدئو از منطقه مسکونی هدف‌گرفته‌شده در جزیره قشم توسط ارتش آمریکا منتشر شد. همچنین خبر اصابت موشک در منطقه مسکونی جزیره قشم تأیید می‌گردد.

ساعت ۰۴:۵۵

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی استانداری خوزستان، در گفت‌وگو با ایرنا از تجاوز موشکی به نقاطی در اطراف شهرهای آبادان، شادگان و اروندکنار خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که جزئیات و میزان خسارات بعداً از طریق مراجع رسمی اعلام می‌شود. همچنین گزارش صداوسیما از حمله موشکی آمریکا به آبادان پخش می‌شود و اعلام می‌گردد که مرز شلمچه همچنان باز است و تردد جریان دارد.

ساعت ۰۴:۵۸