عکس: متن و حاشیه مراسم یادبود زندهیاد اکبر عبدی
مراسم یادبود و بزرگداشت زندهیاد اکبر عبدی، بازیگر نامدار سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، عصر چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با حضور گسترده هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی، چهرههای هنری و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد. در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره هنرمندی را گرامی داشتند که طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، با ایفای نقشهای ماندگار و خلق شخصیتهای فراموشنشدنی، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی و هنری ایرانیان به دست آورد و به یکی از محبوبترین چهرههای تاریخ سینمای ایران تبدیل شد.
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برچسبها:اکبر عبدی عادل فردسی پور عکس خبری
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