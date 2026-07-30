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کد خبر: ۱۳۸۷۲۶۳
بازدید: ۲۶۲۸۶
نظرات: ۲

عکس: متن و حاشیه‌ مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی

مراسم یادبود و بزرگداشت زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر نامدار سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، عصر چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با حضور گسترده هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی، چهره‌های هنری و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد. در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره هنرمندی را گرامی داشتند که طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، با ایفای نقش‌های ماندگار و خلق شخصیت‌های فراموش‌نشدنی، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی و هنری ایرانیان به دست آورد و به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ سینمای ایران تبدیل شد.

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برچسب‌ها:
اکبر عبدی عادل فردسی پور عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۲
وای گرد پیری روی همه نشسته
کاش عبرت بگیرید
پاسخ
6
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
تابناک دمت گرم
اول اینکه چقدر هنرمندانمون پیر شدند ان شاءالله سلامت و پرفروغ باشند
دوم فردوسی پور رو دوست دارم
پاسخ
4
6