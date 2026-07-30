عکس: متن و حاشیه‌ مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی

مراسم یادبود و بزرگداشت زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر نامدار سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، عصر چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با حضور گسترده هنرمندان، سینماگران، مدیران فرهنگی، چهره‌های هنری و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد. در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره هنرمندی را گرامی داشتند که طی بیش از چهار دهه فعالیت هنری، با ایفای نقش‌های ماندگار و خلق شخصیت‌های فراموش‌نشدنی، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی و هنری ایرانیان به دست آورد و به یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ سینمای ایران تبدیل شد.