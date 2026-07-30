شهادت یک پاسدار در حمله دشمن به عراق
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: یکی از پاسداران اهل شهرستان خمین، شب گذشته (سهشنبه) بر اثر حملات آمریکایی_سعودی به عراق به شهادت رسید.
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به گزارش تابناک؛ حسن قمری افزود: طی حملات هوایی اخیر مشترک آمریکا و عربستان به دیالی عراق چهار تن از پاسداران سپاه که مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین حسینی را بر عهده داشتند به شهادت رسیدند.
وی بیان کرد: شهید پاسدار مرتضی اکبری اهل روستای دهنو شهرستان خمین بود که در این حمله به شهادت رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: همچنین شهیدان پاسدار علی اصغر آستانه، پاسدار ابوالفضل متقی و پاسدار امیر عباس درهم فروش اهل شهرستان کاشان در این حمله به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
قمری اظهار کرد: انتقال پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور و پیکر شهید مرتضی اکبری به شهرستان خمین برای تشییع و خاکسپاری اعلام و اطلاع رسانی میشود.
استان مرکزی در جنگ اخیر ۸۵ شهید والامقام تقدیم انقلاب کرد.
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