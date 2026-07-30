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شهادت یک پاسدار در حمله دشمن به عراق

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: یکی از پاسداران اهل شهرستان خمین، شب گذشته (سه‌شنبه) بر اثر حملات آمریکایی_سعودی به عراق به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۶۲
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21425 بازدید
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۴
 
 
شهادت مرتضی اکبری؛ پاسدار اهل خمین در حمله دشمن به عراق
به گزارش تابناک؛ حسن قمری افزود: طی حملات هوایی اخیر مشترک آمریکا و عربستان به دیالی عراق چهار تن از پاسداران سپاه که مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین حسینی را بر عهده داشتند به شهادت رسیدند.
 
وی بیان کرد: ‌شهید پاسدار مرتضی اکبری اهل روستای دهنو شهرستان خمین بود که در این حمله به شهادت رسید.
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: همچنین شهیدان پاسدار علی اصغر آستانه، پاسدار ابوالفضل متقی و پاسدار امیر عباس درهم فروش اهل شهرستان کاشان در این حمله به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
 
قمری اظهار کرد: انتقال پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور و پیکر شهید مرتضی اکبری به شهرستان خمین برای تشییع و خاکسپاری اعلام و اطلاع رسانی می‌شود.
 
 استان مرکزی در جنگ اخیر ۸۵ شهید والامقام تقدیم انقلاب کرد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
گل بنفشه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
13
5
پاسخ
روح شهیدان عزیزمان شاد
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
16
6
پاسخ
روحش شاد یادش گرامی. ملت ایران هر چه دارن از خون همین شهداست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
4
پاسخ
سگ زرد را فورا ترور کنید بکشید تا دل ملت ایران خنک شده فتنه بخوابد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
4
پاسخ
انشالله با اربابشون امام حسین محشور بشند وخداوند ریشه وهابی ها وسهیونیستها رو بکنه جهانی از دستشون راحت بشند
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