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دشمن آمریکایی اسرائیلی در حال تدارک حمله گسترده به ایران

گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقام‌های صهیونیستی حاکی از آن است که ارتش اسرائیل و ایالات متحده خود را برای حملات و اقداماتی گسترده و غیرتلافی‌جویانه علیه ایران آماده می‌کنند؛ وضعیتی که به گزارش نیویورک تایمز، نگرانی و اضطراب شدید خانواده‌های نظامیان اعزامی را در پی داشته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۶۰
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23901 بازدید
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۱۵

به گزارش تابناک به نقل از نظامی نیوز،  مقام‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که واشنگتن برای پاسخ و اقدامی گسترده علیه ایران آماده می‌شود. همزمان، کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که ارتش این رژیم آماده انجام یک حمله سراسری و بزرگ به ایران است.

در همین راستا، رسانه کان گزارش داد که حملات احتمالی ایالات متحده دیگر جنبه تلافی‌جویانه نخواهد داشت، بلکه در ابعادی گسترده انجام خواهد گرفت.

از سوی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به بازتاب این تحولات پرداخت و اشاره کرد که با اعزام عزیزان خانواده‌ها برای مبارزه با ایران، آن‌ها با موجی از نگرانی و اضطراب مواجه شده‌اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
30
21
پاسخ
نترسیم هیچی نیستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
27
21
پاسخ
ایران پیش دستی بکنه و امانشون نده
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
23
20
پاسخ
باید با یک حمله پیش دستانه ، سوخت رسان های داخل اسرائیل و هرجایی که هستند ، زده بشه .
زمانی که وارد خلیج فارس و دریای عمان هم میشوند باید زده بشوند . ( درسته که از خطوط تجاری باری حرکت استفاده میکنند اما کار نشد ندارد اون هم زمانی که در ارتفاع پایین و یک محدود در حال دور زدن هستند ! )
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
22
پاسخ
امیدواریم تلاش برا بالابردن چند دلار نفت دل خوشی به اون به فاجعه تبدیل نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
10
25
پاسخ
همه نشانه ها حاکی از اینه که اسرائیل کثیف و منحوس و آمریکا و کشورهای منطقه میخوان ضربه بسیار سنگینی به ایران بزنن، مسئولان حواسشون باشه

احتمالا میخوان موج بسیار سنگین ترور مقامات رو راه بندازن همراه با زدن زیرساخت های اقتصادی ایران و به قول خودشون ایران رو به عصر حجر ببرن

دست به ماشه باشید و در صورت حمله گسترده، چنان زیرساخت اسرائیل و کشورهای منطقه رو بزنید که اونها به عصر حجر برگردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
11
23
پاسخ
باید در کنار ذخایر اصلی جنگ، به طور اختصاصی یک ذخیره ویژه و غیر قابل انهدام از موشک و پهپاد داشته باشیم، برای روز مبادا ، به تعدادی که بتونیم باهاش تمااااااام زیرساخت های کشورهای منطقه و مخصوصااااااااااا اسرائیل رو بزنیم

همه چیز زیر سر این انگل کثیف اسرائیله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
9
19
پاسخ
هزاران هزار کواد کوپتر انتحاری باید داشته باشیم هرکجا اعلام شد دشمن پیاده شده صدها کواد کوپتر بهشون حمله ور بشن این بهترین روشه. اون زمانی تو اصفهان پیاده شدن به جای محاصره کردنشون اگه با کوادکوپترها انتحاری بهشون حمله میشد یک نفرشون هم زنده نمیموند
مهدی
|
Germany
|
۰۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
17
19
پاسخ
مانعی نیست بیایند به یاری خداوند سربازان آمریکایی و صهیونی را روانه دوزخ خواهیم کرد
Reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
33
پاسخ
خدایا خودت رحم کن امیدم فقط به خودته. چرا آتش بس نقض شد یه آرامشی گرفته بودیم دوباره آوارگی شروع شد چرا ما نباید مثل مردم دیگه دنیا آرامش داشته باشیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
آرامش روحی وروانی مطاع گرانبهایست خدایا خودت کمک کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
6
پاسخ
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