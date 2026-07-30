دشمن آمریکایی اسرائیلی در حال تدارک حمله گسترده به ایران

گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقام‌های صهیونیستی حاکی از آن است که ارتش اسرائیل و ایالات متحده خود را برای حملات و اقداماتی گسترده و غیرتلافی‌جویانه علیه ایران آماده می‌کنند؛ وضعیتی که به گزارش نیویورک تایمز، نگرانی و اضطراب شدید خانواده‌های نظامیان اعزامی را در پی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از نظامی نیوز، مقام‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که واشنگتن برای پاسخ و اقدامی گسترده علیه ایران آماده می‌شود. همزمان، کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که ارتش این رژیم آماده انجام یک حمله سراسری و بزرگ به ایران است.

در همین راستا، رسانه کان گزارش داد که حملات احتمالی ایالات متحده دیگر جنبه تلافی‌جویانه نخواهد داشت، بلکه در ابعادی گسترده انجام خواهد گرفت.

از سوی دیگر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به بازتاب این تحولات پرداخت و اشاره کرد که با اعزام عزیزان خانواده‌ها برای مبارزه با ایران، آن‌ها با موجی از نگرانی و اضطراب مواجه شده‌اند.