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واکنش سفارت ایران به توییت ترامپ

سفارت ایران در غنا به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای اهدای «نشان عالی افتخار غیرنظامی» به جوانی که جان یک کودک را در دریا نجات داده بود، واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۵۸
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17785 بازدید
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ترامپ

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ»‌ رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی از قصدش برای اهدای «نشان عالی افتخار غیرنظامی» به جوانی که جان یک کودک را در دریا نجات داده بود، خبر داد.

حساب ایکس سفارت ایران در غنا در واکنش به این موضوع و با اشاره به فاجعه مدرسه میناب نوشت: «تأثرانگیز است. یک نشان "افتخار عالی غیرنظامی"، توسط شروری تقدیم می‌شود که خود به راستی مستحق نشان "وحشت عالی غیرنظامی" است. آن غریق‌نجات، کودکی را از اقیانوس بیرون کشید. اما اهداکننده این نشان، مدرسه‌ای پر از کودکان را بمباران کرد، بدون اینکه حتی یک دقیقه از خوابش کم شود. شجاعت، جان می‌بخشد. ریاست‌جمهوری آمریکا جان می‌گیرد.»

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سفارت ایران آمریکا ترامپ نشان شجاعت مدرسه میناب دانش آموزان شهادت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
18
پاسخ
لعنت خدا بر ترامپ پیر خبیث حریص
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
6
پاسخ
جواب خیلی عالی بود کاش خودِ ترامپ شخصاً این مطلب رو بخونه. هرچند بنظر من ترامپ خودِ خودِ شیطانه!
هیچی اونو متاثر نمیکنه فقط نابودی اعضای خانوادش ممکنه کمی نارا۸تش کنه هرچند اگه پای معامله درمیون باشه اونم براش حلّه...
امیدوارم عزادار تک تک عزیزانش بشه
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