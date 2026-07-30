واکنش سفارت ایران به توییت ترامپ

سفارت ایران در غنا به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای اهدای «نشان عالی افتخار غیرنظامی» به جوانی که جان یک کودک را در دریا نجات داده بود، واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ»‌ رئیس‌جمهور آمریکا در توییتی از قصدش برای اهدای «نشان عالی افتخار غیرنظامی» به جوانی که جان یک کودک را در دریا نجات داده بود، خبر داد.

حساب ایکس سفارت ایران در غنا در واکنش به این موضوع و با اشاره به فاجعه مدرسه میناب نوشت: «تأثرانگیز است. یک نشان "افتخار عالی غیرنظامی"، توسط شروری تقدیم می‌شود که خود به راستی مستحق نشان "وحشت عالی غیرنظامی" است. آن غریق‌نجات، کودکی را از اقیانوس بیرون کشید. اما اهداکننده این نشان، مدرسه‌ای پر از کودکان را بمباران کرد، بدون اینکه حتی یک دقیقه از خوابش کم شود. شجاعت، جان می‌بخشد. ریاست‌جمهوری آمریکا جان می‌گیرد.»