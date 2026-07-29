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افتتاح ۷۸ پروژه بزرگ مخابراتی در استان ایلام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح ۷۸ پروژه بزرگ مخابراتی و بررسی میدانی زیرساخت‌های ارتباطی ویژه اربعین در این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۵۶
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ستار هاشمی

«سیدستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سفر کاری خود به استان ایلام و در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان ایلام، با اشاره به سفر زمینی خود از تهران به ایلام، هدف از این سفر را دو محور اساسی عنوان و اظهار کرد: محور اول، ارائه خدمات حداکثری به زائران اربعین حسینی است. ما در ادامه جلسات با استانداران مرزی، تصمیم گرفتیم به صورت میدانی از نزدیک کیفیت پوشش و ظرفیت‌های ارتباطی استان را پایش کنیم تا اگر نیاز به دستور ویژه‌ای است، معاونین ما بلافاصله در تعامل با استاندار محترم آن را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان یک نمونه از اثربخشی حضور میدانی، ادامه داد: در مسیر سفر با یک نقطه کور ارتباطی در استان مواجه شدیم که بلافاصله موضوع را به همکاران در تهران منتقل کردیم. جالب اینجاست که ساعت یک بامداد امروز به استاندار اعلام کردیم و پیش از جلسه ساعت ۸ صبح، مشکل این نقطه کور مرتفع شده بود. این نشان می‌دهد که حضور میدانی چقدر می‌تواند راهگشا باشد.

وزیر ارتباطات همچنین از تفاهم بسیار خوب با طرف عراقی برای بهبود کیفیت خدمات به زائران خبر داد و افزود: توافق کردیم تا زائران در مسیر پیاده‌روی در کشور عراق، از کیفیت مطلوب ارتباطی بهره‌مند شوند و سکو‌های داخلی نیز در این رویداد عظیم به مردم عزیز خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی محور دوم سفر را افتتاح رسمی پروژه‌های زیرساختی دانست و تصریح کرد: در این سفر توفیق داشتیم ۷۸ پروژه زیرساختی ارتباطی و مخابراتی را با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری برسانیم.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، بر تداوم توسعه ارتباطات تأکید کرد و گفت: علیرغم شرایط حاکم بر کشور و جنگ اقتصادی تحمیل شده، نه تنها پایداری ارتباطات حفظ شد، بلکه توسعه نیز متوقف نشد. ما از این موضوع به عنوان «حماسه پایداری ارتباطات» یاد می‌کنیم که همکاران ما در وزارتخانه با تلاش مجدانه آن را رقم زدند.

وی با تقدیر از همکاری استاندار ایلام و مدیران استانی، خاطرنشان کرد: همیشه حامی حوزه ارتباطات بودند و برای رفع موانع تلاش بسیاری کردند. کار‌های اجرایی این سفر از بیش از یک ماه پیش و با جلسات متعدد ستاد اربعین آغاز شده بود و امروز توفیق پایش میدانی آن را پیدا کردیم تا بتوانیم خدمتگزاران شایسته‌ای برای مردم عزیزمان باشیم و مشمول دعای خیر آنان شویم.

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ستار هاشمی وزیر ارتباطات ایلام پروژه مخابرات زیرساخت های ارتباطی زائران اربعین
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