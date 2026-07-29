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دیدار وزیر دفاع عربستان با معاون ترامپ

 شاهزاده خالد دربارهٔ حملات مشترک اخیر و واکنش عربستان به حملات علیه زیرساخت‌های این کشور گفت‌وگو کرد و همچنین پیام شخصی ولی‌عهد محمد بن سلمان را ابلاغ نمود.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۵۵
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وزیر دفاع عربستان

به گزارش تابناک، سی‌ان‌ان نوشت: وزیر دفاع عربستان سعودی با معاون ترامپ دیدار کرد.

وزیر دفاع عربستان سعودی، شاهزاده خالد بن سلمان، امروز در واشنگتن با معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، دیدار کرد.

شاهزاده خالد دربارهٔ حملات مشترک اخیر و واکنش عربستان به حملات علیه زیرساخت‌های این کشور گفت‌وگو کرد و همچنین پیام شخصی ولی‌عهد محمد بن سلمان را ابلاغ نمود.

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عربستان وزیر دفاع عربستان آمریکا جی دی ونس معاون ترامپ
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