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نتانیاهو به‌دنبال افزایش کمک نظامی آمریکا به رژیم اسرائیل

پایگاه خبری آکسیوس روز چهارشنبه به نقل از مقامات آگاه اعلام کرد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده است که در چارچوب بازنگری در یادداشت تفاهم درباره کمک‌های امنیتی به اسرائیل، آمریکا کمک نظامی سالانه خود را به ۱۶ میلیارد دلار افزایش دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۵۰
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به گزارش تابناک، بر اساس یادداشت تفاهمی که در سال ۲۰۱۶ و در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» برای سال‌های مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ امضا شد، واشنگتن متعهد شده است سالانه ۳.۳ میلیارد دلار کمک امنیتی به اسرائیل ارائه کند و ۵۰۰ میلیون دلار نیز به برنامه‌های مشترک دفاع موشکی اختصاص دهد.

به نوشته آکسیوس، این پیشنهاد بخشی از برنامه اسرائیل برای حذف تدریجی وابستگی به کمک‌های نظامی آمریکا طی دهه آینده است. این گزارش می‌افزاید که نتانیاهو آگاه است دیدگاه‌های منفی نسبت به کمک‌های آمریکا به اسرائیل در میان قانون‌گذاران هر دو حزب در کنگره رو به افزایش است.

نتانیاهو علاوه بر درخواست ۱۶ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم، پیشنهاد کرده است ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار نیز برای توسعه سامانه‌های دفاع موشکی در خاورمیانه اختصاص یابد و ۱۶ میلیارد دلار دیگر نیز صرف تحقیق، توسعه و تولید مشترک سامانه‌های تسلیحاتی جدید شود.

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برچسب ها
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمریکا کمک سالانه اسرائیل ترامپ
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