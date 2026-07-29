قاتلان ۲ بسیجی شهید حادثه تروریستی مشهد دستگیر شدند

به گزارش تابناک به نقل از میزان، حسن همتی‌فر اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و همکاری پلیس آگاهی، قاتلین دو بسیجی شهید (حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان) در مشهد مقدس دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: تحقیقات ادامه دارد و پرونده با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد.