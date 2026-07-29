قاتلان ۲ بسیجی شهید حادثه تروریستی مشهد دستگیر شدند
دادستان مشهد گفت: قاتلین دو بسیجی شهید (حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان) در مشهد مقدس دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از میزان، حسن همتیفر اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و همکاری پلیس آگاهی، قاتلین دو بسیجی شهید (حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان) در مشهد مقدس دستگیر شدند.
وی تاکید کرد: تحقیقات ادامه دارد و پرونده با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد.
گزارش خطا
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قانلان حرامزاده مزدوران سیاوموساد راسریعا اعدام کنید خون دوبسیجی مظلوم پایمال نشه،مرگ برداعشی های ایران.
پاسخ ها
سید محمد رضا| |
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
آفرین بر دستگاه قضا که این سرزمین مقدس را از وجود جاسوسان و قاتلان و جنایتکاران پاکسازی می کند همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راه اعتلای وطن زحمت کشیدند هم سران سه قوه هم مسئولان صدا و سیما هم نیروهای مسلح قهرمان و هم مردم در خیابان و هر کس به سهم خود در راه وطن تلاش کردخسته نباشید
امیدواریم به حق حضرت زهرا ومدد از امام زمان همرزمنتان ومال پیش مرگان همرزمان تان بتوانیم انتقام خون شما عزیزان را از قاتلین کثیف وگول خورده دشمن حرمله بگیریم تا درس عبرتی برای اربابان خبیث وکثیفشان شوند لبیک یا شهدا لبیک یا حاج قاسم سلیمانی امیر مختار شهید لبیک یا سید علی ولی بزرگ شهید وحکیم وپدرکشورمان تا آخرین قطره خونمان در پی هدف پاکتان انشالله. ای کسانی که در راه خانه خدا نشسته آید برای ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید انشالله
باید علنی محاکمه شوند ،باید اطلاعات کامل این قاتلان کثیف را به سمع و نظر مردم مشهد برسد .باید نیات و مقصد و اغراض آنها افشاگری شود تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود