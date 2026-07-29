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قاتلان ۲ بسیجی شهید حادثه تروریستی مشهد دستگیر شدند

دادستان مشهد گفت: قاتلین دو بسیجی شهید (حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان) در مشهد مقدس دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۹
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19738 بازدید
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۱۰
دادستان مشهد

به گزارش تابناک به نقل از میزان، حسن همتی‌فر اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و همکاری پلیس آگاهی، قاتلین دو بسیجی شهید (حادثه تیراندازی در منطقه بلوار سرافرازان) در مشهد مقدس دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: تحقیقات ادامه دارد و پرونده با دقت و سرعت رسیدگی خواهد شد.

 

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مشهد دادستانی حادثه امنیتی بسیجی شهادت دستگیری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
امیرو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
36
42
پاسخ
قانلان حرامزاده مزدوران سیاوموساد راسریعا اعدام کنید خون دوبسیجی مظلوم پایمال نشه،مرگ برداعشی های ایران.
پاسخ ها
سید محمد رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
درباره حکم متهمان مطلبی ندارم. فقط یک سؤال عمومی انگیزه ی اصلی قتل چه بوده است؟ انگیزه مالی بوده؟ یعنی از شخص یا گروه یا کشوری پول دریافت کرده اند یا غیر آن؟
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
5
پاسخ
آفرین بر دستگاه قضا که این سرزمین مقدس را از وجود جاسوسان و قاتلان و جنایتکاران پاکسازی می کند همه مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راه اعتلای وطن زحمت کشیدند هم سران سه قوه هم مسئولان صدا و سیما هم نیروهای مسلح قهرمان و هم مردم در خیابان و هر کس به سهم خود در راه وطن تلاش کردخسته نباشید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
10
6
پاسخ
دیگه چه بررسی داره زودتر اعدامش کنن بره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
6
پاسخ
فقط اعدام
احمدرضا عزیزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
5
پاسخ
امیدواریم به حق حضرت زهرا ومدد از امام زمان همرزمنتان ومال پیش مرگان هم‌رزمان تان بتوانیم انتقام خون شما عزیزان را از قاتلین کثیف وگول خورده دشمن حرمله بگیریم تا درس عبرتی برای اربابان خبیث وکثیفشان شوند لبیک یا شهدا لبیک یا حاج قاسم سلیمانی امیر مختار شهید لبیک یا سید علی ولی بزرگ شهید وحکیم وپدرکشورمان تا آخرین قطره خونمان در پی هدف پاکتان انشالله. ای کسانی که در راه خانه خدا نشسته آید برای ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید انشالله
محمد مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
4
پاسخ
باید علنی محاکمه شوند ،باید اطلاعات کامل این قاتلان کثیف را به سمع و نظر مردم مشهد برسد .باید نیات و مقصد و اغراض آنها افشاگری شود تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود
امیرحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
4
پاسخ
خدا قوت و دست حق همراهتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
5
پاسخ
خواهان هلاکت سخت برای این آشوبگران هستیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
3
پاسخ
به همان صورت که قتل انجام دادنددرهمان محل توسط خانواده شهداانجام شودممنون
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