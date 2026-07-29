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پیام کمیته المپیک برای طلای نمایندگان پاراتیرانداز ایران

در ِادامه رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی در صربستان، نمایندگان ایران در میکس تپانچه بادی و تپانچه ۱۰ متر بادی با کسب یک مدال طلا و برنز به کار خود پایان دادند.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۸
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پاراتیراندازی

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی در صربستان امروز چهارشنبه هفتم مرداد، ساره جوانمردی ملی پوش ایران در مرحله مقدماتی رقابت های تپانچه ۱۰ متر بادی با ثبت رکورد ۵۶۹ به عنوان نفر سوم به فینال راه پیدا کرد و موفق به کسب مدال برنز شد.

در همین حال، کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت کسب مدال طلای تیم میکس تپانچه بادی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ صربستان، رکورد شکنی و کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی پیام تبریک به این شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران، با نهایت افتخار و خرسندی، کسب مدال طلای ارزشمند تیم میکس تپانچه بادی ۱۰ متر و رکورد شکنی در رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ صربستان توسط ساره جوانمردی و  علی گلوی، کسب مدال برنز رقابتهای تپانچه بادی ۱۰ متر زنان توسط ساره جوانمردی و کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی آیچی_ناگویا و قهرمانی جهان را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران، خانواده بزرگ ورزش کشور، جامعه ورزش جانبازان و توان‌یابان، قهرمانان پرافتخار، کادر فنی، مسئولان فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان و تمامی دست‌اندرکاران این موفقیت ارزشمند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کند.

این افتخار بزرگ، تنها کسب مدال نیست؛ بلکه جلوه‌ای درخشان از ایمان، خودباوری، اراده، همت و روحیه قهرمانی فرزندان شایسته ایران اسلامی است؛ ورزشکارانی که با تکیه بر توانمندی، تلاش بی‌وقفه و تعهد مثال‌زدنی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر فراز جهان به اهتزاز درآورده و سرود پرافتخار میهن عزیزمان را در قابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی به طنین درآوردند.

امید است این مسیر پرافتخار با قدرت و انگیزه‌ای مضاعف تداوم یافته و قهرمانان شایسته کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ و بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸، همچنان پرچم عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی را بر بلندای افتخار جهان به اهتزاز درآورده و موجبات شادی، غرور و سربلندی ملت بزرگ ایران را فراهم سازند.

 

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برچسب ها
پاراتیراندازی کمیته المپیک پیام تبریک ساره جوانمردی مدال طلا مدال برنز
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