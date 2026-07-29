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طلا و برنز نمایندگان پاراتیرانداز ایران در رقابت جهانی

ملی پوش پاراتیراندازی کشورمان در رقابت‌های جام جهانی صربستان موفق به کسب مدال برنز شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴۶
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پاراتیراندازی

به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، در رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۲۰۲۶ صربستان، ساره جوانمردی و علی گلوی ملی پوشان کشورمان در ماده تپانچه ۱۰ متر به مصاف حریفان خود رفتند که در مرحله مقدماتی جوانمردی با ثبت رکورد ۵۶۹ در جایگاه سوم و گلوی با ثبت رکورد ۵۶۵ در رده هشتم قرار گرفتند و راهی مرحله فینال شدند.

در مرحله فینال ساره جوانمردی با ایستادن در رده سوم موفق به کسب مدال برنز شد و گلوی جایگاه ششم را به خود اختصاص داد.

تیم ملی کشورمان با حضور دو ملی پوش در این دوره از مسابقات موفق به کسب مدال طلا ماده میکس تپانچه و یک نشان برنز در ماده تپانچه ۱۰ متر شد.

گفتنی است ۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور در این دوره از مسابقات حضور داشتند.

 

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پاراتیراندازی مدال برنز مسابقات جهانی ساره جوانمردی
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