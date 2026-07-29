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وضعیت امنیت مرزهای شلمچه و چذابه

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با تأکید بر هماهنگی و انسجام بی‌سابقه ایران و عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی، از امنیت کامل در مرزهای شلمچه و چذابه خبر داد و توسعه زیرساخت‌های مرزی در ۲ کشور را چشمگیر توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۸
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ستاد اربعین

به گزارش تابناک، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، امروز (چهارشنبه ۷ مرداد) در جلسه هماهنگی مراسم اربعین حسینی با حضور معاون وزیر امور داخلی عراق و استاندار خوزستان در مرز شلمچه گفت: خوشبختانه امسال تغییرات محسوس و قابل توجهی را در توسعه مسیرهای مرزی، خصوصاً در سمت کشور عراق شاهد هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به تجربه بسیار خوبی که همکاران ما در ستاد مرکزی اربعین حسینی در کشور ایران و عراق کسب کرده‌اند، سال به سال شاهد پیشرفت و رشد در ارائه خدمات به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) هستیم.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با اشاره به همکاری مشترک دو کشور تصریح کرد: همکاری مشترک بین ایران و عراق در حوزه زیارت اربعین، موجب شده است امسال نیز از جهت امنیت، وضعیت بسیار مطلوبی را شاهد هستیم.

پورجمشیدیان تأکید کرد: من به همکاران خود در ایران و عراق تأکید کردم که در امن‌ترین نقطه دنیا، بهترین شرایط را به برکت تلاش‌های آنان برای زائران حسینی فراهم کنند. در هیچ جای دنیا چنین اتحاد و انسجام و وحدتی را نمی‌توانیم ببینیم.

وی با اشاره به روند مطلوب برگزاری مراسم اظهار کرد: خوشبختانه امسال هیچ مشکل خاصی که تأثیر منفی بر روند مراسم اربعین بگذارد، نه در ایران و نه در عراق مشاهده نشده است.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه بیان کرد: از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و ستاد مرکزی اربعین، از دولت عراق، ملت عراق و نیروهای مسلح این کشور، به‌خاطر میهمان‌نوازی خوبی که برای مراسم اربعین حسینی داشتند، کمال تشکر را دارم.

معاون وزیر امور داخلی عراق نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه همکاری و هماهنگی بین دو کشور ایران و عراق در برگزاری مراسم اربعین، در سطح بالایی قرار دارد گفت: ما از آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران حسینی برخورداریم.

وی در ادامه تاکید کرد: زیرساخت‌های مرزی در سمت عراق به‌طور چشمگیری توسعه یافته است و امسال خدمات بهتری نسبت به سال‌های گذشته به زائران ارائه خواهد شد.

سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان نیز در این نشست بیان کرد: با دستورات صادر شده، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری اربعینی آسان، امن و باکیفیت در مرزهای خوزستان اندیشیده شده است.

استاندار خوزستان در ادامه تاکید کرد: هماهنگی روزانه اتاق عملیات مشترک با کشور عراق در مرزهای شلمچه و چذابه در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با روان‌سازی فرآیند تردد، بهترین تجربه را برای زائران حسینی رقم بزنیم.

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برچسب ها
خوزستان پیاده روی اربعین زائران اربعین مرز شلمچه مرز چذابه گذرگاه های مرزی سفر کربلا
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