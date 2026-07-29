به گزارش تابناک به نقل از رویترز، منابع آگاه امروز چهارشنبه اعلام کردند که جنبش انصارالله در حال بررسی طرحی برای وضع عوارض بر کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه استراتژیک باب‌المندب و جنوب دریای سرخ است.

این اقدام که تنها یک هفته پس از اعلام محاصره دریایی علیه عربستان سعودی مطرح می‌شود، می‌تواند روند ترانزیت دریایی در یکی از شلوغ‌ترین آبراه‌های جهان را با چالش جدیدی مواجه کند.

رویترز مدعی شد هدف از این طرح، عادی‌سازی دریافت عوارض از آبراه‌های بین‌المللی و افزایش فشار بر ایالات متحده عنوان شده است.

در این میان، بر اساس توافقات صورت‌گرفته، کشتی‌های چینی از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.

رویترز به نقل از منابع مطلع ادعا کرد که مقامات حوثی در جریان سفر اخیر خود به تهران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهبد ایران، این موضوع را با مقامات ایرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده‌اند.

به ادعای یک مقام عربی، مشاوران ایرانی نیز برای راه‌اندازی نهادی جهت تنظیم و جمع‌آوری این عوارض، به صنعا سفر کرده‌اند.

رویترز در ادامه آورده هرگونه اختلال در تردد از طریق باب‌المندب، عربستان سعودی را از مسیر جایگزین حیاتی برای تنگه هرمز محروم کرده و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت خام به بازارهای جهانی را تشدید خواهد کرد .

به ادعای رویترز پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ نیز گزارشاتی مبنی بر دریافت مبالغی از آژانس‌های کشتیرانی در قبال عبور امن از این آبراه منتشر شده بود که مبلغ آن ماهانه تا ۱۸۰ میلیون دلار برآورد شده بود