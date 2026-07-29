تذکر شدیداللحن معاون اول رئیس‌جمهور به اعضای کابینه درباره ممنوعیت طرح اختلافات داخلی در فضای عمومی، به حواشی مجمع هلدینگ خلیج فارس و عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی گره خورده است.

تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم

به گزارش تابناک، امروز خبری مبنی بر تذکر جدی معاون اول به اعضای کابینه منتشر شد، محتوی خبر این بود: «اختلاف احتمالی باید در دولت حل شود و انتشار آنها بیرون از محیط دولت با برخورد و عزل سریع آن مقام مسئول همراه خواهد شد».

اما هدف عارف کدامیک از وزرای دولت است که معاون اول را تا این حد عصبانی کرده و تیم رسانه‌ای او هم تذکر پشت درهای بسته را رسانه‌ای کرده است!؟

به نظر می‌رسد دولت از اتفاقات اخیر در مجمع پتروشیمی خلیج فارس به شدت ناراضی است و به نوعی متوجه اصل جریان شده است.

اینکه یک جریان تلاش دارد هلدینگ خلیج فارس را وزارت نفت جدا کرده و حواشی را بر متن بزرگ ترین هلدینگ کشور غالب کند؛ موضوعی است که احتمالا باعث عصبانیت شدید معاون اول و رییس تیم اقتصادی دولت شده است.

ترک کردن جلسه مجمع عمومی هلدینگ خلیج فارس توسط نمایندگان منتسب به وزارت اموز اقتصادی و دارایی که منتج به عدم تصمیم گیری برای تغییر مدیران هلدینگ شد، تا اینجای کار حکایت از بازی پیش برنده وزیر اقتصاد مسعود پزشکیان برای نیل به اهداف خاصی بوده که عارف را ناچار به تذکر به او کرده است!

شواهد نشان می‌دهد مقصود و هدف عارف در خبر امروز دولت مدنی زاده بوده است، وزیر اقتصادی که عملا مسایل دولت را به خارج از دولت کشانده و امروز کارت زرد معاون اول رییس جمهور را مقابل دیدگان خود دید.