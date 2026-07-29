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تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم

تذکر شدیداللحن معاون اول رئیس‌جمهور به اعضای کابینه درباره ممنوعیت طرح اختلافات داخلی در فضای عمومی، به حواشی مجمع هلدینگ خلیج فارس و عملکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی گره خورده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۳
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75452 بازدید
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۳۰
محمدرضا عارف

به گزارش تابناک، امروز خبری مبنی بر تذکر جدی معاون اول به اعضای کابینه منتشر شد، محتوی خبر این بود: «اختلاف احتمالی باید در دولت حل شود و انتشار آنها بیرون از محیط دولت با برخورد و عزل سریع آن مقام مسئول همراه خواهد شد». 

اما هدف عارف کدامیک از وزرای دولت است که معاون اول را تا این حد عصبانی کرده و تیم رسانه‌ای او هم تذکر پشت درهای بسته را رسانه‌ای کرده است!؟ 

به نظر می‌رسد دولت از اتفاقات اخیر در مجمع پتروشیمی خلیج فارس به شدت ناراضی است و به نوعی متوجه اصل جریان شده است. 

اینکه یک جریان تلاش دارد هلدینگ خلیج فارس را وزارت نفت جدا کرده و حواشی را بر متن بزرگ ترین هلدینگ کشور غالب کند؛ موضوعی است که احتمالا باعث عصبانیت شدید معاون اول و رییس تیم اقتصادی دولت شده است. 

ترک کردن جلسه مجمع عمومی هلدینگ خلیج فارس توسط نمایندگان منتسب به وزارت اموز اقتصادی و دارایی که منتج به عدم تصمیم گیری برای تغییر مدیران هلدینگ شد، تا اینجای کار حکایت از بازی پیش برنده وزیر اقتصاد مسعود پزشکیان برای نیل به اهداف خاصی بوده که عارف را ناچار به تذکر به او کرده است!

شواهد نشان می‌دهد مقصود و هدف عارف در خبر امروز دولت مدنی زاده بوده است، وزیر اقتصادی که عملا مسایل دولت را به خارج از دولت کشانده و امروز کارت زرد معاون اول رییس جمهور را مقابل دیدگان خود دید.

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برچسب ها
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تذکر وزیر اقتصاد مدنی زاده پتروشیمی خلیج فارس هلدینگ خلیج فارس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
1
97
پاسخ
جدی نگیرید!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
!!تعجب میکنم کامنتت چطورتاییدشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
7
71
پاسخ
هر چهار معاون وزیر نفت هم باید برکنار شوند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
33
102
پاسخ
حذف کردن وزرای ضعیف عرضه میخواد

هرکسی احمدی نژاد نیست روی هوا طرف رو عزل کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اشتباهی منفی دادم... احمدی‌نژاد هشت سال رییس جمهور بود وجود نکرد اسم مفاسد اقتصادی رو ببره... همیشه میخندید و دندوناشو نشون مردم میداد میگفت اسم سیصدتامفاسد اقتصادی جیبمه ولی وجود نکرد اسم حتی یکنفرو ببره
ناشناس
| Spain |
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
احمدی نژاد خودش مشکل داشت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
5
70
پاسخ
هوووووومممم ! حالا یعنی تورم کاهش پیدا میکنه !؟ مهار دلار کشیده میشه !؟ پول ملی تقویت میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
8
90
پاسخ
ضعیف ترین عضو کابینه پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه است و باید برکنار شود
هم وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
13
83
پاسخ
وزیر جوان که پزشکیان کیان اقتصادی کشور دادبه او که یک ساعت تجربه مدیریت عالی نداشته وبا افکار خاص اقتصاد ملت بدنبال افزایش قیمت کالا های اساسی از بابت حذف ارز ترجیحی که دارو را هم کمیاب کرد وارز هم تک نرخی نشد هنوز از نتایج این انتخاب بهرمند می‌شود اما مهمترین نکته اینست که دولت بجایی انتخاب های درست بدنبال سر پوش گذاشتن براختلافات هست
پاسخ ها
Mesam
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
بی تعارف مردم از۹۹درصدمسئولین رضایت ندارن الکی بازی رامیندازن که اره ماخوبیم مثلا چندنفرمشکل دارن،نه داداش شماها دستتون واسه ملت روشده،
ناشناس
| Spain |
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
خودی است و مورد تایید خودی‌ها..
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
حالا شما فکر میکنی اگه یک پرفسور اقتصاد بشینه جاش همه چی درست میشه ؟؟؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
دولت ها دیگر حتی تدارکاتچی هم نیستند
بهنام
|
United States of America
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
45
پاسخ
اساسا مردم کیلو چنده
سید اسفندیار خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
37
پاسخ
از ماست که بر ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
35
پاسخ
عمق فاجعه اقتصاد در یه موبایل میشه دید سامسونگ آ۱۷ حافظه ۲۵۶ که سه ماه پیشه ۲۵ میلیون بود الان ۵۵ میلیون است !!!!!! لوازم خانگی خودرو بماند
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
52
پاسخ
وزیراقتصادی که بگه قیمت دلار الان یا حالا و بخندد!!!
باید به حال اقتصاد اون کشور گریست.
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