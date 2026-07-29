شرکت امنیت دریایی انگلیس «آمبری» از حمله پهپادی به یک تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر خبر داد.

حمله پهپادی به تأسیسات گاز مایع آمریکا در مصر

به گزارش تابناک، شرکت امنیت دریایی انگلیس «آمبری» شامگاه چهارشنبه اعلام کرد تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر، دست کم با یک پهپاد هدف قرار گرفت.

شرکت آمبری تأکید کرد این حمله پهپادی به زیرساخت‌های بندر دمیاط، باعث خسارت‌های انسانی یا مادی نشده است