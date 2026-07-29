حمله پهپادی به تأسیسات گاز مایع آمریکا در مصر
شرکت امنیت دریایی انگلیس «آمبری» از حمله پهپادی به یک تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۲| |
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به گزارش تابناک، شرکت امنیت دریایی انگلیس «آمبری» شامگاه چهارشنبه اعلام کرد تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر، دست کم با یک پهپاد هدف قرار گرفت.
شرکت آمبری تأکید کرد این حمله پهپادی به زیرساختهای بندر دمیاط، باعث خسارتهای انسانی یا مادی نشده است
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احتمالا این یک اخطار بازدارندگی از طرفدارن ایران به آمریکا در صورت تشدید جنگ مجدد باشد که آمریکا بداند ممکن است در هر جای دنیا ضربات مشابه را دریافت کند.و محدود به منطقه نمیشود
تاباد چنین بادا.
گوریل زردک خیال باطل کرده که جنگ تنها در مرزهای ایران باقی خواهد ماند.باید خر فهم شود که با ایرانی جماعت که خون غیرت در رگهایشان جاری است نمی تواند بجنگد. انشالله شبهای پریشانی اش بیش باد. تقاص خونهای مردم مظلوم ایران و جهان را تا آخرین قطره خواهد داد.
گوریل زردک خیال باطل کرده که جنگ تنها در مرزهای ایران باقی خواهد ماند.باید خر فهم شود که با ایرانی جماعت که خون غیرت در رگهایشان جاری است نمی تواند بجنگد. انشالله شبهای پریشانی اش بیش باد. تقاص خونهای مردم مظلوم ایران و جهان را تا آخرین قطره خواهد داد.