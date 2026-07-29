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حمله پهپادی به تأسیسات گاز مایع آمریکا در مصر

شرکت امنیت دریایی انگلیس «آمبری» از حمله پهپادی به یک تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۲
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16350 بازدید
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۳
مصر

به گزارش تابناک، شرکت امنیت دریایی انگلیس «آمبری» شامگاه چهارشنبه اعلام کرد تأسیسات مخازن گاز طبیعی مایع آمریکا در بندر دمیاط مصر، دست کم با یک پهپاد هدف قرار گرفت.

شرکت آمبری تأکید کرد این حمله پهپادی به زیرساخت‌های بندر دمیاط، باعث خسارت‌های انسانی یا مادی نشده است

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مصر حمله تاسیسات گازی آمریکا حمله پهپادی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
11
9
پاسخ
دولت نالایق مصر عربی هم نوکر برده بنده مطیع ارباب شیطان امریکاست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
10
15
پاسخ
احتمالا این یک اخطار بازدارندگی از طرفدارن ایران به آمریکا در صورت تشدید جنگ مجدد باشد که آمریکا بداند ممکن است در هر جای دنیا ضربات مشابه را دریافت کند.و محدود به منطقه نمیشود
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
9
پاسخ
تاباد چنین بادا.
گوریل زردک خیال باطل کرده که جنگ تنها در مرزهای ایران باقی خواهد ماند.باید خر فهم شود که با ایرانی جماعت که خون غیرت در رگهایشان جاری است نمی تواند بجنگد. انشالله شبهای پریشانی اش بیش باد. تقاص خونهای مردم مظلوم ایران و جهان را تا آخرین قطره خواهد داد.
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