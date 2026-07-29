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نکونام منتفی شد؛ ساکت الهامی روی نیمکت پیکان

ساکت الهامی از سوی هیئت مدیره باشگاه پیکان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۱
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ساکت الهامی

به گزارش تابناک، ساکت الهامی پس از بررسی گزینه‌های مختلف توسط هیئت مدیره باشگاه پیکان، به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه انتخاب شد تا هدایت خودروسازان را در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر عهده بگیرد.

الهامی طی سال‌های اخیر هدایت تیم‌هایی همچون تراکتور، نساجی مازندران، هوادار و مس رفسنجان را بر عهده داشته است.

پیش از این، باشگاه پیکان مذاکراتی با جواد نکونام انجام داده بود که به نتیجه مطلوبی نرسید و سرانجام، ساکت الهامی سرمربی خودروسازان شد.

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تیم پیکان ساکت الهامی سرمربی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
0
1
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