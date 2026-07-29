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هلاکت عامل تروریستی در شهرستان بوکان + عکس (۱۶+)

یک عامل تروریستی وابسته به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب که به منظور انجام ترور سازماندهی شده و اقدامات ضدامنیتی در شهرستان بوکان حضور یافته بود، شناسائی و پس از درگیری مسلّحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به هلاکت رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۳۰
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7985 بازدید
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سپاه

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، طیّ سلسله اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان‌غربی؛ یک عامل تروریستی وابسته به گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب که به منظور انجام ترور سازماندهی شده و اقدامات ضدامنیتی در شهرستان بوکان حضور یافته بود، شناسائی و پس از درگیری مسلّحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به هلاکت رسید.

از این عامل تروریستی ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و یک دستگاه موتور سیکلت کشف شد.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام اعلام می‌دارد که چشمان تیز بین رزمندگان این قرارگاه هرگونه تحرکات و اقدامات گروهک‌های تروریستی را رصد نموده و تحت نطر دارد و آنها را مثل همیشه ناکام خواهد گذاشت.

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برچسب ها
سپاه آذربایجان غربی بوکان عامل تروریستی تجزیه طلبان گروهک تروریستی هلاکت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
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3
پاسخ
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