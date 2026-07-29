مهدی تارتار به جان پرسپولیس افتاد؛ تغییر چهره از بیخ و بن!

مهدی تارتار پس از ورود به پرسپولیس و نشستن روی نیمکت سرخپوشان، چهره این تیم را به طول کامل تغییر داده و تعداد بازیکنان ورودی و خروجی، بسیار زیاد است.

تارتار اصرار زیادی دارد که دروازه‌بان دوم مطمئنی را در اختیار داشته باشد که هم بتواند با پیام نیازمند رقابت نزدیکی داشته باشد و هم در صورت به مشکل خوردن دروازه‌بان شماره یک خود، از دروازه اطمینان داشته باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس برای فصل جدید به طور کلی تغییر چهره داده و حالا که بازیکنانی چون مرتضی پورعلی‌گنجی، امید عالیشاه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، میلاد محمدی و... تیم را ترک کرده‌اند، باید تیمی جدید را در فصل جدید مشاهده کنیم. مهدی تارتار که به عنوان سرمربی این فصل پرسپولیس روی نیمکت می‌نشیند، در شروع فصل حسابی به جان این تیم افتاد و از بیخ و بن چهره تیم را تغییر داد.

تارتار پس از حضورش در پرسپولیس، لیست خرید بلند بالایی را به مدیران باشگاه ارائه کرد که تاکنون ۸ خرید انجام شده است. پوریا لطیفی‌فر، پوریا شهرآبادی، پویا پورعلی، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، محمد مهدی زارع، مهدی تیکدری و محمدمهدی محبی از ابتدای شروع نقل و انتقالات تا به الان به جمع سرخپوشان پیوسته‌اند و در حالی که به نظر می‌رسید پرونده نقل و انتقالات پرسپولیس با دو خرید دیگر بسته شود، اما سرمربی این تیم اعلام کرده چهار بازیکن دیگر می‌خواهد.

این در حالی است که از میان خریدهای پرسپولیس، فقط شهرآبادی سهمیه زیر ۲۳ سال محسوب می‌شود و سایر خریدهای پرسپولیس جزو بازیکنان بزرگسال و سهمیه لیگ برتری محسوب می‌شوند. در حالی که در تغییر قوانین اعلام شده هر باشگاه امکان خرید ۸ بازیکن لیگ برتری دارد و یک سهمیه نسبت به فصل گذشته بیشتر شده است، یعنی پرسپولیس اجازه جذب یک بازیکن سهمیه لیگ برتری دیگر دارد و سه خرید دیگر باید از میان بازیکنان آزاد، دسته اولی یا خارجی باشد.

گفته می‌شود نفرات باقیمانده در لیست پرسپولیسی‌ها که از سوی تارتار اعلام شده، احمد گوهری، ابوالفضل رزاق‌پور، امیرضا افسرده و صادق محرمی هستند که مدیران پرسپولیس باید برای جذب آنها اقدام کنند. هرچند هر چهار بازیکن فصل گذشته در تیم‌های لیگ برتری حضور داشتند و مدیران پرسپولیس نمی‌توانند برای جذب هر چهار نفر اقدام کنند و این در حالی است که به نظر می‌رسد تارتار یکی دو بازیکن را هم پس از بازگشت تیم از اردوی ترکیه، کنار بگذارد.

از بین بازیکنان مدنظر پرسپولیس هم به نظر می‌رسد احمد گوهری به ادامه حضور در پیکان تمایل بیشتری داشته باشد تا بخواهد به نیمکت سرخپوشان دوخته شود، با این حال مذاکرات آتی همه چیز را مشخص خواهد کرد. اگرچه علیرضا حقیقی هم یکی دیگر از گزینه‌هایی است که شاید در بازار نقل و انتقالات پیش فصل شرایط بازگشتش به پرسپولیس فراهم شود، در غیر این صورت احتمال حفظ امیررضا رفیعی بالا می‌رود.

تارتار اصرار زیادی دارد که دروازه‌بان دوم مطمئنی را در اختیار داشته باشد که هم بتواند با پیام نیازمند رقابت نزدیکی داشته باشد و هم در صورت به مشکل خوردن دروازه‌بان شماره یک خود، از دروازه اطمینان داشته باشد. او همچنین برای دفاع چپ به دنبال جانشین مطمئنی برای ابوالفضل جلالی است؛ یک هافبک بازیساز هم مدنظر سرمربی سرخپوشان است و در نهایت پرسپولیس این فصل با ترکیب جدیدی وارد میدان خواهد شد.