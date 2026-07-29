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رونمایی چین از موشک بالستیک هایپرسونیک YJ-20

بر اساس ارزیابی کارشناسان چینی، YJ-۲۰ یک موشک ضدکشتی مافوق صوت است که می‌تواند با سرعت بسیار بالا به اهداف دریایی حمله کند
کد خبر: ۱۳۸۷۲۱۸
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موشک هایپرسونیک

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، چین با انتشار نخستین ویدئوی شلیک موشک مافوق صوت ضدکشتی YJ-20 از ناوشکن موشک‌انداز Type 052D اعلام کرد این شناور اکنون پس از ناوشکن‌های Type 055 به دومین کلاس از ناوشکن‌های نیروی دریایی ارتش چین (PLAN) مجهز به این موشک تبدیل شده است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان چینی، YJ-20 یک موشک ضدکشتی مافوق صوت است که می‌تواند با سرعت بسیار بالا به اهداف دریایی حمله کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این موشک بردی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ کیلومتر دارد، در مرحله کروز با سرعتی بیش از ۶ ماخ حرکت می‌کند و در مرحله نهایی به سرعتی تا ۱۰ ماخ می‌رسد.

به گفته تحلیلگران نظامی، این موشک با اجرای حمله از ارتفاع و شیرجه به سمت هدف، رهگیری توسط سامانه‌های دفاع هوایی کشتی‌ها را دشوارتر می‌کند و می‌تواند تهدیدی جدی برای شناورهای رزمی بزرگ، از جمله ناوهای هواپیمابر، باشد.

این رسانه تأکید کرده‌ که YJ-20 پیش از این تنها روی ناوشکن‌های سنگین Type 055 مشاهده شده بود، اما با تجهیز ناوشکن‌های Type 052D که پرشمارترین ناوشکن‌های مدرن نیروی دریایی چین محسوب می‌شوند، شمار شناورهای مجهز به این موشک به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

کارشناسان چینی این اقدام را بخشی از راهبرد «ضد دسترسی و منع منطقه‌ای» (A2/AD) پکن ارزیابی می‌کنند.

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چین موشک هایپرسونیک رونمایی شلیک موشک موشک ضد کشتی موشک مافوق صوت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۷
0
0
پاسخ
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