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پرمصرف‌تر از آنچه فکر می‌کنید؛

خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!

به‌دور از هر گونه شعارزدگی یا شانتاژ‌های رسانه‌ای، یک محاسبه قابل فهم نشان می‌دهد که ناکارآمدی صنعت خودرو در کشور هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کند که شاید حتی جنگ با ابرقدرت‌های جهان هم با چنین آمار و ارقامی خسارت وارد نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۱۶۸
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7636 بازدید
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۴۶

خودروی فرسوده01

تابناک: اگر خودروهای ایرانی فقط به اندازه خودروهای اقتصادی جهان بنزین مصرف می‌کردند، ایران می‌توانست سالانه حدود سه میلیارد لیتر بنزین کمتر بسوزاند؛ معادل میلیاردها دلار صرفه‌جویی و کاهش قابل توجه فشار بر بودجه، پالایشگاه‌ها و واردات سوخت اما نرود میخ آهنین در سنگ!

به گزارش سرویس انرژی تابناک، هر روز بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود؛ رقمی که نه فقط پالایشگاه‌ها را زیر فشار قرار داده بلکه دولت را ناچار کرده برای جبران کسری تولید به واردات بنزین روی بیاورد. در نگاه نخست بسیاری این بحران را نتیجه قیمت پایین سوخت می‌دانند اما واقعیت تلخ‌تر از آن است که بتوان همه تقصیر را بر گردن بنزین ۱۵۰۰ تومانی انداخت. پشت این مصرف افسارگسیخته، ناوگانی قرار دارد که بخش مهمی از آن هنوز با استاندارد‌های چند دهه قبل حرکت می‌کند؛ خودرو‌هایی که هر کیلومتر حرکت‌شان، سهم بیشتری از منابع ملی را می‌بلعد.

بحران بنزین ایران بیش از آن‌که ناشی از قیمت سوخت باشد، محصول سال‌ها تعلل در اصلاح صنعت خودرو، ضعف سیاست‌گذاری انرژی و بی‌توجهی به بهره‌وری است. تا زمانی که خودروهای پرمصرف با فناوری قدیمی همچنان از خطوط تولید خارج می‌شوند، هر لیتر بنزینی که در جایگاه‌ها توزیع می‌شود، بخشی از هزینه ناکارآمدی ساختاری را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.

یک باک بیشتر از همه!

ایران امروز یکی از معدود کشور‌هایی است که همچنان بخش قابل توجهی از تولید خودروهایش بر پایه پلتفرم‌های قدیمی و موتور‌هایی با فناوری محدود انجام می‌شود. نتیجه این عقب‌ماندگی، مصرف سوختی است که فاصله معناداری با استاندارد‌های جهانی دارد. بررسی‌های منتشر شده درباره بازار خودروی ایران نشان می‌دهد مصرف ترکیبی خودرو‌هایی مانند سمند و پژو ۴۰۵ و ... در مقایسه با خودرو‌های هیبریدی هم‌رده در بازار جهانی تقریباً دو برابر سوخت می‌سوزانند.

اگر خودرو‌های داخلی فقط دو لیتر کمتر بنزین مصرف کنند، سالانه حدود ۲ میلیارد لیتر بنزین کمتر در کشور مصرف می‌شود

شاید اختلاف دو یا سه لیتر در هر صد کیلومتر در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما وقتی این اختلاف را در مقیاس میلیون‌ها خودرو و میلیارد‌ها کیلومتر تردد سالانه محاسبه کنیم، ابعاد واقعی بحران آشکار می‌شود. اگر هر خودرو فقط ۳ لیتر بیشتر از یک خودروی کم‌مصرف بنزین بسوزاند و سالانه ۲۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته باشد، سالانه حدود ۶۰۰ لیتر بنزین اضافه مصرف می‌کند. حالا این عدد را در میلیون‌ها خودروی فعال کشور ضرب کنید؛ نتیجه، صد‌ها میلیون لیتر بنزین اضافی است که نه به دلیل نیاز مردم بلکه به دلیل فناوری قدیمی خودرو‌ها از باک‌ها به هوا می‌رود.

این بنزین اضافه تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ هر لیتر آن یارانه‌ای است که از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، ارزی است که برای واردات بنزین مصرف می‌شود و آلودگی بیشتری است که به شهر‌های ایران تحمیل می‌کند. در واقع بخشی از یارانه‌ای که دولت برای بنزین پرداخت می‌کند، نه صرف حمایت از مردم بلکه صرف جبران ناکارآمدی خودرو‌هایی می‌شود که هنوز با استاندارد‌های مصرف سوخت روز دنیا فاصله دارند.

خودروسازان در بسیاری از کشور‌های جهان موظف‌اند هر سال میانگین مصرف سوخت محصولات خود را کاهش دهند و اگر از استاندارد‌ها عقب بمانند با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند اما در ایران چرا باید مصرف بالای بنزین با منابع ملی جبران شود در حالی‌که بخش مهمی از این مصرف، محصول خودرو‌هایی است که سال‌ها از فناوری روز دنیا عقب مانده‌اند؟ اگر پاسخ روشنی برای آن پیدا نشود، حتی گران‌ترین یا ارزان‌ترین بنزین نیز نمی‌تواند بحران انرژی ایران را حل کند.

خودروسازان در دسترس نیستند!

در اغلب کشورهای صنعتی، مصرف سوخت خودرو دیگر تنها یک شاخص فنی نیست بلکه معیاری برای سنجش بهره‌وری صنعت خودرو و میزان مسئولیت‌پذیری خودروسازان در قبال اقتصاد و محیط‌زیست به شمار می‌رود. استانداردهای سخت‌گیرانه مصرف سوخت در اروپا، آمریکا و ژاپن، خودروسازان را وادار کرده که هر نسل از محصولات خود را کم‌مصرف‌تر از نسل قبل تولید کنند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های قانونی روبه‌رو می‌شوند. اما در ایران معادله برعکس است. هرچه خودرو پرمصرف‌تر باشد، هزینه آن نه از جیب تولیدکننده بلکه از منابع عمومی کشور پرداخت می‌شود.

تا زمانی که خودروسازان مسئولیتی نپذیرند، نه افزایش تولید، نه واردات، نه حتی اصلاح قیمت‌ها، هیچ‌کدام درمان قطعی این بیماری مزمن نخواهد بود

دولت برای تأمین بنزین یارانه می‌دهد، پالایشگاه‌ها تحت فشار تولید بیشتر قرار می‌گیرند، واردات بنزین افزایش می‌یابد و در نهایت بار مالی این چرخه بر دوش اقتصاد ملی می‌افتد؛ در حالی‌که انگیزه کافی برای کاهش مصرف سوخت در بخش تولید خودرو ایجاد نشده است.

خودروسازی که محصولی با مصرف بالاتر از استاندارد جهانی تولید می‌کند چرا مسئولیتی در قبال هزینه‌ای که به کشور تحمیل می‌شود، ندارد؟ اگر هر خودروی داخلی سالانه صدها لیتر بنزین بیشتر از یک خودروی کم‌مصرف بسوزاند، آیا نباید بخشی از هزینه یارانه سوخت یا خسارت ناشی از اتلاف انرژی متوجه همان تولیدکننده باشد؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، بحران بنزین صرفاً با تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی حل نخواهد شد؛ زیرا ریشه بخشی از این بحران، در خطوط تولید خودرو نهفته، نه فقط در جایگاه‌های سوخت.

خودروهای ایرانی به اندازه خودروهای اقتصادی جهان بنزین مصرف می‌کردند
هزینه اتلاف بنزین برای کشور را در اینجا با دو روش محاسبه کنیم:
۱. محاسبه‌ی دولتی‌
مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که هزینه تأمین هر لیتر بنزین حدود ۳۴ هزار تومان است؛ هرچند برخی کارشناسان و تحلیل صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها این رقم را کمتر و محل مناقشه می‌دانند. اگر همین رقم ۳۴ هزار تومان را مبنا قرار دهیم: ۲ میلیارد لیتر × ۳۴ هزار تومان= ۶۸ هزار میلیارد تومان. یعنی سالانه حدود ۶۸ همت فقط به دلیل پرمصرف بودن بخشی از ناوگان خودرویی کشور هدر می‌رود.
 
۲. محاسبه‌ی محافظه‌کارانه‌
برخی برآورد‌ها هزینه واقعی تأمین بنزین را حدود ۲۵ هزار تومان برای هر لیتر می‌دانند که در این صورت ۲ میلیارد لیتر × ۲۵ هزار تومان= ۵۰ هزار میلیارد تومان! اگر خودرو‌های داخلی فقط دو لیتر کمتر بنزین مصرف کنند، سالانه حدود ۲ میلیارد لیتر بنزین کمتر در کشور مصرف می‌شود؛ رقمی که بسته به مبنای محاسبه هزینه بنزین، بین ۵۰ تا ۶۸ هزار میلیارد تومان از بار مالی دولت و اقتصاد ایران می‌کاست.

خودروی فرسوده34

بحران از پالایشگاه یا کارخانه؟

سال‌هاست هر زمان صحبت از ناترازی بنزین می‌شود، نگاه‌ها به سمت پالایشگاه‌ها، واردات سوخت یا حتی مصرف مردم می‌رود اما کمتر کسی به منشأ اصلی بحران اشاره می‌کند؛ خودروهایی که از همان روز نخست تولید، پرمصرف متولد می‌شوند. دولت امروز ناچار است برای جبران شکاف میان تولید و مصرف میلیاردها تومان یارانه بپردازد و در برخی مقاطع به واردات بنزین متوسل شود.

صنعت خودرو همه جای دنیا بخشی از راه‌حل بحران انرژی است اما در ایران سال‌هاست به بخشی از خود بحران تبدیل شده!

این پول می‌توانست صرف نوسازی نیروگاه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ساخت پالایشگاه‌های جدید یا حتی کاهش کسری بودجه شود اما امروز دود آن از اگزوز خودروهایی بیرون می‌آید که فناوری بسیاری از آن‌ها متعلق به دهه‌های گذشته است.

واقعیت تلخ این است که بحران بنزین ایران بیش از آن‌که یک مسئله انرژی باشد، بحران بهره‌وری صنعت خودرو است. تا زمانی که خودروسازان در قبال مصرف سوخت محصولات‌شان مسئولیتی نپذیرند و هزینه ناکارآمدی تولید از جیب مردم و دولت پرداخت شود، نه افزایش تولید بنزین، نه واردات و نه حتی اصلاح قیمت‌ها، هیچ‌کدام درمان قطعی این بیماری مزمن نخواهد بود.

پمپ بنزین009

مردم تاوان می‌دهند یا خودروسازان؟

صنعت خودرو همه جای دنیا بخشی از راه‌حل بحران انرژی است اما در ایران سال‌هاست به بخشی از خود بحران تبدیل شده چراکه خودروسازان داخلی همچنان محصولاتی را روانه بازار می‌کنند که مصرف سوخت آنها فاصله محسوسی با استاندارد‌های جهانی دارد، اما هزینه این عقب‌ماندگی را نه تولیدکننده بلکه دولت و مردم پرداخت می‌کنند.

تا زمانی‌که خودرو‌های پرمصرف از خطوط تولید خارج نشوند، هر لیتر بنزین ارزان به یارانه‌ای برای ناکارآمدی صنعت خودرو تبدیل خواهد شد

دولت برای کنترل ناترازی انرژی از مردم می‌خواهد صرفه‌جویی کنند و حتی احتمال اصلاح قیمت بنزین را مطرح می‌کند اما از هیچ‌ خودروسازی درباره سهم‌شان در رشد مصرف بنزین سؤال نمی‌کند؟ اگر صنعت خودرو نتواند محصولات کم‌مصرف و رقابت‌پذیر تولید کند، هر سیاستی برای کنترل مصرف سوخت تنها درمانی موقت خواهد بود.

واقعیت این است که بحران بنزین ایران با ساخت پالایشگاه‌های بیشتر یا افزایش واردات پایان نمی‌یابد؛ تا زمانی‌که خودرو‌های پرمصرف از خطوط تولید خارج نشوند، هر لیتر بنزین ارزان به یارانه‌ای برای ناکارآمدی صنعت خودرو تبدیل خواهد شد. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای متهم کردن مردم به پرمصرفی، سیاست‌گذاران از خودروسازان بخواهند پاسخ دهند چرا در قرن بیست‌ویکم هنوز محصولاتی تولید می‌کنند که هر خودرو سالانه صد‌ها لیتر بنزین بیشتر از استاندارد‌های جهانی می‌سوزاند. این پرسشی است که پاسخ آن، آینده امنیت انرژی ایران را رقم خواهد زد.

دولت‌ها سال‌های اخیر بارها از اصلاح الگوی مصرف، مدیریت انرژی و حتی احتمال اصلاح قیمت بنزین سخن گفته‌اند اما کمتر دیده شده که همان جدیت در مطالبه از خودروسازان برای کاهش مصرف سوخت وجود داشته باشد. اگر قرار است مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، صنعت خودرو نیز باید سهم خود را در این مسئولیت ملی بپذیرد. نمی‌توان از یک سو مردم را به کاهش مصرف دعوت کرد و از سوی دیگر، خودروهایی تولید کرد که چند لیتر بیشتر از استانداردهای روز جهان بنزین می‌سوزانند.

مساله دیگر این نیست که قیمت بنزین چه خواهد شد بلکه این است که چه زمانی قرار است تولید خودروهای پرمصرف متوقف شود؟ اگر باز هم به آینده‌ای نامعلوم موکول شود، بحران بنزین، خاموشی‌ها، واردات سوخت و فشار بر بودجه عمومی نیز همچنان ادامه خواهد داشت. شاید وقت آن رسیده باشد که به جای متهم کردن مصرف‌کننده، سیاست‌گذار، خودروساز و نهادهای نظارتی در برابر افکار عمومی پاسخ دهند که چرا صنعت خودروی ایران هنوز نتوانسته به استانداردهایی برسد. این همان نقطه‌ای است که آینده امنیت انرژی کشور را تعیین خواهد کرد.

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بنزین خودرو‌ها مصرف بنزین سوخت خودرو پمپ بنزین پالایشگاه یارانه بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
110
17
پاسخ
قصدم دفاع از مثلا خودروسازان این مملکت نیست ولی این خودروها انقدر پرمصرف نیستن که که تمام تقصیر رو گردنشون بندازیم ، چرا هیچکسی به سبک رانندگی ما توجه نمیکنه؟ بهترین و کم مصرف ترین خودروهای جهان با این وضع رانندگی ما تبدیل به پرمصرف ترین خودروها میشن... مگه این خودروهای امروز ما همون خودروهای ۳۰ سال پیش اروپا نیستن؟ چرا اونا انقدر بنزین مصرف نمیکردن با همین خودروها؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
وضعیت موجود ارتباطی به خودروسازان ندارد حاصل دسترنج دهها سال دانشمندان اقتصادی دولتی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
پژو 405 به اندازه خودرو 6 سیلندر بنزین مصرف می‌کنه چه ربطی به نوع رانندگی داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
سبک رانندگی چطوری باید باید باشه؟
یکسر به خیابونا و جاده ها بزن، بیشتراز نود درصد رعایت میکنن و با وجود این همه دوربین و سرعت گیر، اگر بخوایی نمیتونی خیلی مانور بدی!
سال پیش قبل شروع جنگ، هر هفته تو کمربندی شهر جریمه شدم! چراکه بجای سرعت ۸۰ تا ۹۰ تا میرفتم!
با تندر ۹۰ که ۱۵ سال از عمرش میگذره، از این گوشه کشور میرم گوشه دیگه با یک باک و نیم اما دنا پلاس توربو مدام دنبال پمپ بنزینه!!!
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
هیچ تعجبی از دیسلایک های متعدد نظری که گذاشتم نکردم... همون کسایی که توی خیابون ها تا ۱۰۰متری چراغ قرمز یا سرعت گیر پاشون تا ته روی گازه و ناگهان ۱۰۰ متر مونده دوپایی میپرن روی ترمز و بعد از عبور از مانع یا سبز شدن چراغ دوباره تا ته پاشونو میذارن روی گاز و تند تند دنده میدن تا مانع بعدی! همونا فک میکنن ماشین کم مصرف با این سبک رانندگی قراره معجزه کنه و مصرف رو کاهش بده! یه جور ویروس و مریضی هستش اینطور رانندگی کردن افتاده به جونمون نمیدونم چطوری میشه درستش کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
خخخخ چی میگی ؟
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
من هم مثل تمام مردم ایران دوست دارم که تمام به اصطلاح خودروسازهای ما همین فردا درشون تخته بشه و خودرو روز با قیمت مناسب وارد بشه و در اختیار مردم قرار بگیره ولی مساله اصلی مصرف سوخت واقعا خودرو نیست رانندگی ماست ... همین خودروهای هایبرید که داخل متن هم اشاره شده ، که به خاطر وجود باطری و تکنولوژی پیچیده حتی توی استانداردهای جهانی هم خودروهای گرونی هستن ، همین خودروها با سبک رانندگی ما بالای ۱۰ ۱۲ لیتر بنزین مصرف میکنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اتفاقا تنها مقاله ایی بود که درست نوشته قاچاق بنزین بسیار پایینه
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
دنیا به سمت ساخت خودروهای برقی رفته ولی نا همچنان با خودروهای قدیمی سروکار داریم،
دوم اینکه علت مصرف بیشتر خودروهای تولیدی در ایران نسبت به همرده های خودش در سالهای قبل و خارج از کشور رو باید در کیفیت بنزین، کیفیت جاده ها و کیفیت قطعات خودرو دانست
سااس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
من 30 سال است خودروهایایرانی استفاده میکنم. مصرف متوسط اینجانب 7 تا 7.5 لیتر در 100 کیلومتر است.. در جامعه رانندگی بعضی را میبینم و حتی طرز نگهداری خودرو ... من میتوان مصرف بنزین یک خودرو را
بینهایت در 100 کیلومتر کنم...( قضایای حدی ریاضیات)
به نظرم پیشنهاد درست است و اغراقاتی نیز دارد. چه کسی میتواند 80 میلیون دستگاه خودور را یک شبه هیبرید کند. این محاسبات برای سیاستمداران بهتر است تا جامعه مهندسی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
دناپلاس رو نوشتنید مصرف واقعی 9.5 لیتر!!! من خودم و باجناقم و خواهر دناپلاس توربو داریم یا داشتیم
هر 3 خودرو در شهر مصرفی حدود 13 تا 14 لیتر دارن! اصلا مصرف سوختشون باورنکردنی بود انگار باک سوراخه!
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
داداش چی داری میگی تیشه برداشتی بری روی اعصاب ملت؟ وضع رانندگی ملت مگر چطور هست؟ نکنه چون بوق زیاد میزنیم مصرف سوخت زیاد میشه؟
چرا یه عده هستن ک همیشه میخوان تحت هر شرایطی مشکل رو بندازن گردن ملت؟
ولله خنده دار ترین و بی خاصیت ترین کامنتی ک میشد زیر این پست گذاشت همین بود!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
وقتی میخوان حرف از صرفه جویی بزنن یه راست نمیرن سمت کمترین محل اصراف.‌از بیشتر به کمتر میان. برادرم ۲۰۶ تیپ ۲ داره صدی ۱۰ مصرفش هست و خودم تارا صفر که صدی ۱۳ . از اینجا باید شروع کرد. جالب اینکه با همین ماشین ها میریم یکسری شهرهای دیگه مصرف دقیقا نصف میشه.
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اگر کسی از این متنی که نوشتم رنجیده خاطر شده من ازش طلب بخشش میکنم... بازم میگم از خودروساز دفاع نمیکنم و اصلا یکی دوبار در کمپین های نخریدن هم شرکت کردم و متضرر هم شدم چون همه خریدن و ما موندیم! و اصلا دوس دارم تمام این مثلا خودروسازها همین فردا تعطیل بشن ولی این یه مساله دیگه اس و مثل یه ویروس و مریضی هستش ، خودمون هم واقعا اطلاع نداریم که دچارش هستیم و مقصرش هم خودمون نیستیم چون که متاسفانه نه آموزشی داده شده و نه کسی سعی در اصلاح این مساله داره و همه عادت کردن به این سبک رانندگی متاسفانه...سرنخ اش هم برید ببینید مثلا در سال ۲۰۰۰ در کشور فرانسه چقدر بنزین مصرف شده در یکسال... درسته متغیرهای دیگه هم هست مثل قاچاق و اسنپ و مسافت شهرهای اقماری هم غیره و ذلک هم هست ولی تمام این متغیرها نباید باعث بشه ما فرضا با درنظر گرفتن نسبت جمعیتی چندین برابر فرانسه سال ۲۰۰۰ بنزین مصرف کنیم درحالی که خودروها تقریبا همون هستن... این سبک رانندگی با هر خودرویی مصرف رو حداقل دوبرابر میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چرا موتورسیکلت نمی گی
در ایران 40 میلیون موتور سیکلت وجود دارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
شعار خودکفایی دهه ۶۰ و ۷۰ رو یادتونه؟ اینم نحوه اجرای غلط سیاست‌های اقتصادی.
باید می گفتید تولید باز مثل چین. در غیر اینصورت معلوم بود سیاست ایجاد بازار سیاه غیر رقابتی که اینم نتیجه مستقیم و ناگزیر همون سیاست‌ها و امتداد تا الانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
خوابی یا خودتو زدی به خواب ؟ مخاطب رو دقیقا چی فرض کردی ؟ خودروی هیبریدی 12 لیتر میسوزونه ؟ شما یه پزشک مراجعه کن لطفا
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
24
پاسخ
چرا فقط مصرف خودروهای ایرانی رو می نویسید مصرف خودردهای چینی وارداتی رو هم بنویسد ببینیم کدام بیشتر است جز معدودی خودروی وارداتی ژاپنی هیبریدی بقیه بیشتر نباشد کمتر نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
آریزو 5 و آریزو 6 رو تست کردم . تقریبا مصرفشون 40 درصد از دنا کمتره با اینکه وزن بیشتری دارن و بزرگتر هم هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
چطوری به ۴۰ درصد رسیدی؟من به ۸۰ درصد رسیدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
۱۱:۴۳
دنا تو شهر به راحتی 13 لیتر بنزین مصرف میکنه (تجربه 1 سال استفاده دناپلاس صفر کیلومتر). آریزو 5 تو شهر حدود 8تا9 لیتر بسته به شرایط استفاده میکنه.
نسبت این 2 عدد میشه 40 درصد.
فکر کنم یه تقسیم ساده باشه و نیازی به تیکه انداختن نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
آریزو ۵ و ۶ کمتر از ۱۱ لیتر مصرف ندارند اف ایکس بالای ۱۳ لیتر و بقیه تا ۲۰ لیتر ، مطمئنم اونها که از مصرف کمشون می نویسند اصلا این ماشینها رو ندارند. م
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اینها که از مصرف پایین خودروی خارجی می نویسند احتمالا خودشون اصلا خودروی خارجی ندارند النترا تا ۱۲ لیتر شهری ترکیبی ۸.۵ لیتر وراکروز تا ۲۰ لیتر شهری ترکیبی ۱۲ لیتر آی بیست کرمان خودرو تا ۱۳ لیتر شهری ترکیبی ۹ لیتر در مقابل پژو ۲۰۶ مدل ۸۴ شهری تا ۹ لیتر ترکیبی ۷ لیتر اینها رو خودم دارم آریزو ۵ بالای ۱۱ لیتر با هزینه هر سال تعمیر موتور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
|۱۲:۴۹
من اریژو 5 دارم به نظرم مصرفش در شهر زیر 9 لیتر هست تو جاده که عالیه میاد زیر 6
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
۱۳:۰۹
وراکروز 3600 سی سی رو آوردی تو لیست خودروهای 1200 و 1500 سیسی؟ واقعا دانشمندی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
|۱۳:۰۹
تقریبا همه آماری ک دادی اشتباه بود حتی یک مورد هم برای استتثنا درست نگفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
وقتی میگم اینها اصلا ماشین خارجی ندارند یکی همین دانشمند وراکروز ۳۸۰۰ سی سی نه .۳۶۰۰،اینکه ایمنی و کیفیت سواری بهتری ممکن برخی شون دارند ربطی به مصرف پایین ترداشتنشون .نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
۲۲:۳۵
دیگه بدترش نکن ! داری عذر بدتر از گناه میاری ؟ بقول خودت مصرف بنزین موتور 3800 رو با 1200 مقایسه میکنی ؟ با منطق جنابعالی مصرف بویینگ 747 هم از موتورسیکلت هندا بیشتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
18
پاسخ
آسمون ريسمون كرديد تا بنزين را گران كنيد.
سااس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
4
پاسخ
پیشنهادات کاهش مصارف سوخت:
1- آموزش و فرهنگ سازی جهت استفاده صحیح از خودرو
2- ساخت پلها و زیر گذرگاهها
3-مدیریت بهینه چهار راهها
4-افزایش تعداد پمپ بنزینها
5-افزایش کارتهای سوخت آزاد پمپ بنزینها
6-افزایش پارکینگهای شهری
7-مدیریت طراحی پارکینگهای خانه ها و برجها ( رمپهای تک فرمانه- پارکینگهای بزرگتر- طراحی بهینه)
8-سهولت گردش کار ادارت و گمرکات به سبب به حداقل رساندن ترددهای مورد نیاز
9- بهداشت بهداشت فردی و گروهی( روحی عمدتا)
10-بهینه سازی تردد با وسایل نقلیه شهری ( اتوبوس- مترو)
11- ساخت تفرج گاههای بیشتر و ارزانتر و متنوع تر جهت کاهش نیاز به ترددها
12-حرکت به سوی ساخت خودروهای هیبریدی
13-اخلاق مداری در تولید قوانین با حداکثر نوع دوستی
هر کدام از عوامل فوق میتواند از چند هزارم تا چند درصد نیاز به مصرف سوخت و یا مصرف سوخت را کاهش دهد.
14-اقتصاد آزاد و مدیریت تورم و کاهش تورم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
همه مشکل دارن به جز خودروسازها
واقعا بعضی نظرات ارزش خواندن هم ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ضمن احترام به همه نظرات و همه دانشگاهها.. فارغ التحصیلان زیادی دیدم که نمیتوانند درست مصرف سوخت را حساب کنند..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
18
پاسخ
هر جریمه ای که از خودروسازان بابت استاندارد قدیمی خودروهای داخلی گرفته بشه دقیقاً اضافه میشه به قیمت خودرو!!!! مانع اصلی مافیای خودروسازان هست و بی لیاقتی و بزدل بودن مسئولان مربوطه که بخاطر منافع خودشون با این مافیا برخورد نمیکنن!!!! و البته قدرت مافیا هم هست که در مقابل واردات هم ایستاده!!!
رضا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
11
پاسخ
موادغذایی تو ایران از اروپا گران تر است که اولین نیاز ضروری بشر است ان وقت قیمت انرژی یک صدم اروپاست این معادله را فقط برای پایه وجود فساد و رانت خواری در مصرف انرژی میشه تفسیر کرد انرژ ی را صد برابر کن و کل پول حاصله را یارانه بده باور کن علیرغم پرداخت پول مابه التفاوت مصرف انرژی یک چهارم میشود مردم کمتر از خودرو و وسایل برقی استفاده خواهند کرد همچنیبن در بین خودروهای دنیا هم شاید 10 درصد هیبریدی باشند و این جدول مسخره است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
یارانه مشکل گشا است به شرطی که تورم افسارگسیخته بی ارزش اش نکنه مگر اینکه یارانه را به طلا یا دلار... به مردم بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
4
پاسخ
خودرو هیبریدی خارجی رو نباید با خودرو با موتور تنفس طبیعی مقایسه کرد.
به غیر از نیسان و خانواده پژو، سایر خودرو ها اکثرا کم مصرف هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
خودروساز داخلی هیبرید بسازه به قیمت واقعی و نه دستوری بین‌المللی بفروشه به مردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اگر قانون گذار مالیات بر واردات را سنگین میبندد بخاطر این است که دلار با سوبسید عرضه میشود. اگر دلا را به قیمت واقعی یک میلیون تومان عرضه کنند. خریداران متوجه اختلاف قیمتهای داخلی و خارجی خواهند شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
14
پاسخ
آقای مهندس میرسلیم سال‌ها‌ است مشغول تحقیق در خصوص موتور خودرو بود و ادامه دارد هزینه زیادی هم مصرف این پروژه شده از منابع مختلف این هزینه پرداخت شده، از ایشان پرسش شود سر انجام این پروژه به کجا رسیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
5
پاسخ
من جک جی 4 مدل 1402 خریدم. با یه باک 45 لیتری 250 کیلومتر که میره چراغ بنزین روشن میشه( یعنی صد کیلومتر تقریبا 20 لیتر ). 20 بار هم به نمایندگی مراجعه کردم درست نشد که نشد. معلومه ماشین عیب اساسی داره که گردن نمیگیرن. میخوام به وزارت صمت هم شکایت کنم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اشتباه حساب میکنی
برای اندازه گیری درست باک را تا گلو پر کنید بطوری که بنزین را ببینید. دفعه بعد مایلیج را ثبت کرده مجدد تا گلو پر کنید و شارژ بنزین را ثبت کنید. سپس محاسبه کنید.
گیجهای بنزی ممکن است خطا داشته باشد و نیز در سطح شیبدار متفاوت باشد.
ضمن اینکه به پمپ بنزین نیز باید مشکوک شد. 20لیتر خیلی زیاد است. با اینکه تعصب در تولید داخل دارم اما 20 لیتر مشکوک است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
باک ماشین سوراخ است
شیلنگ ها نشتی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
6
پاسخ
همه اینایی که الان دارید میکید سالهاس همه میدونن و همه فریاد زدن. پاسخ دوکلمه هست . مافیای خودرو
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tabnak.ir/005org
tabnak.ir/005org