به‌دور از هر گونه شعارزدگی یا شانتاژ‌های رسانه‌ای، یک محاسبه قابل فهم نشان می‌دهد که ناکارآمدی صنعت خودرو در کشور هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کند که شاید حتی جنگ با ابرقدرت‌های جهان هم با چنین آمار و ارقامی خسارت وارد نمی‌کنند.

تابناک: اگر خودروهای ایرانی فقط به اندازه خودروهای اقتصادی جهان بنزین مصرف می‌کردند، ایران می‌توانست سالانه حدود سه میلیارد لیتر بنزین کمتر بسوزاند؛ معادل میلیاردها دلار صرفه‌جویی و کاهش قابل توجه فشار بر بودجه، پالایشگاه‌ها و واردات سوخت اما نرود میخ آهنین در سنگ!

به گزارش سرویس انرژی تابناک، هر روز بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود؛ رقمی که نه فقط پالایشگاه‌ها را زیر فشار قرار داده بلکه دولت را ناچار کرده برای جبران کسری تولید به واردات بنزین روی بیاورد. در نگاه نخست بسیاری این بحران را نتیجه قیمت پایین سوخت می‌دانند اما واقعیت تلخ‌تر از آن است که بتوان همه تقصیر را بر گردن بنزین ۱۵۰۰ تومانی انداخت. پشت این مصرف افسارگسیخته، ناوگانی قرار دارد که بخش مهمی از آن هنوز با استاندارد‌های چند دهه قبل حرکت می‌کند؛ خودرو‌هایی که هر کیلومتر حرکت‌شان، سهم بیشتری از منابع ملی را می‌بلعد.

بحران بنزین ایران بیش از آن‌که ناشی از قیمت سوخت باشد، محصول سال‌ها تعلل در اصلاح صنعت خودرو، ضعف سیاست‌گذاری انرژی و بی‌توجهی به بهره‌وری است. تا زمانی که خودروهای پرمصرف با فناوری قدیمی همچنان از خطوط تولید خارج می‌شوند، هر لیتر بنزینی که در جایگاه‌ها توزیع می‌شود، بخشی از هزینه ناکارآمدی ساختاری را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد.

یک باک بیشتر از همه!

ایران امروز یکی از معدود کشور‌هایی است که همچنان بخش قابل توجهی از تولید خودروهایش بر پایه پلتفرم‌های قدیمی و موتور‌هایی با فناوری محدود انجام می‌شود. نتیجه این عقب‌ماندگی، مصرف سوختی است که فاصله معناداری با استاندارد‌های جهانی دارد. بررسی‌های منتشر شده درباره بازار خودروی ایران نشان می‌دهد مصرف ترکیبی خودرو‌هایی مانند سمند و پژو ۴۰۵ و ... در مقایسه با خودرو‌های هیبریدی هم‌رده در بازار جهانی تقریباً دو برابر سوخت می‌سوزانند.

اگر خودرو‌های داخلی فقط دو لیتر کمتر بنزین مصرف کنند، سالانه حدود ۲ میلیارد لیتر بنزین کمتر در کشور مصرف می‌شود

شاید اختلاف دو یا سه لیتر در هر صد کیلومتر در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما وقتی این اختلاف را در مقیاس میلیون‌ها خودرو و میلیارد‌ها کیلومتر تردد سالانه محاسبه کنیم، ابعاد واقعی بحران آشکار می‌شود. اگر هر خودرو فقط ۳ لیتر بیشتر از یک خودروی کم‌مصرف بنزین بسوزاند و سالانه ۲۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته باشد، سالانه حدود ۶۰۰ لیتر بنزین اضافه مصرف می‌کند. حالا این عدد را در میلیون‌ها خودروی فعال کشور ضرب کنید؛ نتیجه، صد‌ها میلیون لیتر بنزین اضافی است که نه به دلیل نیاز مردم بلکه به دلیل فناوری قدیمی خودرو‌ها از باک‌ها به هوا می‌رود.

این بنزین اضافه تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ هر لیتر آن یارانه‌ای است که از بودجه عمومی پرداخت می‌شود، ارزی است که برای واردات بنزین مصرف می‌شود و آلودگی بیشتری است که به شهر‌های ایران تحمیل می‌کند. در واقع بخشی از یارانه‌ای که دولت برای بنزین پرداخت می‌کند، نه صرف حمایت از مردم بلکه صرف جبران ناکارآمدی خودرو‌هایی می‌شود که هنوز با استاندارد‌های مصرف سوخت روز دنیا فاصله دارند.

خودروسازان در بسیاری از کشور‌های جهان موظف‌اند هر سال میانگین مصرف سوخت محصولات خود را کاهش دهند و اگر از استاندارد‌ها عقب بمانند با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند اما در ایران چرا باید مصرف بالای بنزین با منابع ملی جبران شود در حالی‌که بخش مهمی از این مصرف، محصول خودرو‌هایی است که سال‌ها از فناوری روز دنیا عقب مانده‌اند؟ اگر پاسخ روشنی برای آن پیدا نشود، حتی گران‌ترین یا ارزان‌ترین بنزین نیز نمی‌تواند بحران انرژی ایران را حل کند.

خودروسازان در دسترس نیستند!

در اغلب کشورهای صنعتی، مصرف سوخت خودرو دیگر تنها یک شاخص فنی نیست بلکه معیاری برای سنجش بهره‌وری صنعت خودرو و میزان مسئولیت‌پذیری خودروسازان در قبال اقتصاد و محیط‌زیست به شمار می‌رود. استانداردهای سخت‌گیرانه مصرف سوخت در اروپا، آمریکا و ژاپن، خودروسازان را وادار کرده که هر نسل از محصولات خود را کم‌مصرف‌تر از نسل قبل تولید کنند در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های قانونی روبه‌رو می‌شوند. اما در ایران معادله برعکس است. هرچه خودرو پرمصرف‌تر باشد، هزینه آن نه از جیب تولیدکننده بلکه از منابع عمومی کشور پرداخت می‌شود.

تا زمانی که خودروسازان مسئولیتی نپذیرند، نه افزایش تولید، نه واردات، نه حتی اصلاح قیمت‌ها، هیچ‌کدام درمان قطعی این بیماری مزمن نخواهد بود

دولت برای تأمین بنزین یارانه می‌دهد، پالایشگاه‌ها تحت فشار تولید بیشتر قرار می‌گیرند، واردات بنزین افزایش می‌یابد و در نهایت بار مالی این چرخه بر دوش اقتصاد ملی می‌افتد؛ در حالی‌که انگیزه کافی برای کاهش مصرف سوخت در بخش تولید خودرو ایجاد نشده است.

خودروسازی که محصولی با مصرف بالاتر از استاندارد جهانی تولید می‌کند چرا مسئولیتی در قبال هزینه‌ای که به کشور تحمیل می‌شود، ندارد؟ اگر هر خودروی داخلی سالانه صدها لیتر بنزین بیشتر از یک خودروی کم‌مصرف بسوزاند، آیا نباید بخشی از هزینه یارانه سوخت یا خسارت ناشی از اتلاف انرژی متوجه همان تولیدکننده باشد؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، بحران بنزین صرفاً با تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی حل نخواهد شد؛ زیرا ریشه بخشی از این بحران، در خطوط تولید خودرو نهفته، نه فقط در جایگاه‌های سوخت.

هزینه اتلاف بنزین برای کشور را در اینجا با دو روش محاسبه کنیم:

۱. محاسبه‌ی دولتی‌

مقام‌های دولتی در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند که هزینه تأمین هر لیتر بنزین حدود ۳۴ هزار تومان است؛ هرچند برخی کارشناسان و تحلیل صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها این رقم را کمتر و محل مناقشه می‌دانند. اگر همین رقم ۳۴ هزار تومان را مبنا قرار دهیم: ۲ میلیارد لیتر × ۳۴ هزار تومان= ۶۸ هزار میلیارد تومان. یعنی سالانه حدود ۶۸ همت فقط به دلیل پرمصرف بودن بخشی از ناوگان خودرویی کشور هدر می‌رود.

۲. محاسبه‌ی محافظه‌کارانه‌