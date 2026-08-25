تیک آف؛
آلفارومئو میلانو؛ آخرین نماینده اصیل یک برند ایتالیایی
آلفارومئو میلانو گلد مدل ۱۹۸۹، که در بازار اروپا با نام آلفارومئو ۷۵ شناخته میشود، یکی از مهمترین سدانهای کلاسیک این خودروساز ایتالیایی است. نام «۷۵» به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس آلفارومئو انتخاب شد، اما این خودرو در بازار آمریکا با نام میلانو عرضه شد. این مدل بهدلیل بهرهگیری از سامانه دیفرانسیل عقب، موتور ۲٫۵ لیتری دوازدهسوپاپ V6 بوسو و طراحی متمایز، از سوی علاقهمندان بهعنوان یکی از آخرین آلفارومئوهای اصیل پیش از دوران تسلط فیات شناخته میشود. صدای خاص موتور، واکنش سریع پدال گاز و ارتباط مستقیم راننده با جاده، میلانو را به خودرویی تبدیل کرده که بیش از یک وسیله حملونقل، بخشی از تاریخ صنعت خودروسازی ایتالیا است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.
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