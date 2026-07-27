قیمت سکهامامی، نیمسکه و ربعسکه امروز ۵ مرداد
قیمت سکه امامی امروز با صعود، در نرخ ۱۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۵۰| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با صعود، در نرخ ۱۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با رشد، ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 27 میلیون تومان فروخته شد.
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