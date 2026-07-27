قیمت سکه امامی امروز با صعود، در نرخ ۱۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامله بود.

قیمت سکه‌امامی، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۵ مرداد

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با صعود، در نرخ ۱۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با رشد، ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 27 میلیون تومان فروخته شد.