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قیمت سکه‌امامی، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۵ مرداد

قیمت سکه امامی امروز با صعود، در نرخ ۱۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۵۰
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قیمت انواع سکه

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با صعود، در نرخ ۱۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با رشد، ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، 27 میلیون تومان فروخته شد.

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