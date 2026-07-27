قیمت دلار، یورو و درهم دوشنبه ۵ مرداد

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۷،۱۸۰ (یکصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و هشتاد) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۱۵۶۹ (یکصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و شصت و نه) تومان به ۱۵۱۷۸۷ (یکصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و هشتاد و هفت) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۷,۱۸۰ (یکصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و هشتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۲۴۰۴ (یکصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و چهار) تومان به ۱۷۲۵۹۹ (یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۱۲,۹۴۰ (دویست و دوازده هزار و نهصد و چهل) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۱۲۷۱ (چهل و یک هزار و دویست و هفتاد و یک) تومان به ۴۱۳۳۰ (چهل و یک هزار و سیصد و سی) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۰,۹۶۰ (پنجاه هزار و نهصد و شصت) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۴۹,۱۸۰ (دویست و چهل و نه هزار و یکصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳,۹۵۰ (سه هزار و نهصد و پنجاه) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۳۲,۵۱۰ (یکصد و سی و دو هزار و پانصد و ده) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۳۰,۷۵۰ (یکصد و سی هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴۲.۵ تومان نرخ‌گذاری شد.