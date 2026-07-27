خبر خوش برای مسافران ایلام ـ مشهد
محمدتقی سلجوقی با اعلام این خبر گفت: ازسرگیری این مسیر پروازی در آستانه اربعین حسینی و همزمان با افزایش تقاضای سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از اهمیت ویژهای برخوردار است و نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران، زائران و توسعه خدمات حملونقل هوایی استان ایلام ایفا خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به اهمیت برقراری مجدد این مسیر خاطرنشان کرد: ازسرگیری پروازهای مشهد - ایلام - مشهد، حاصل تعامل و پیگیریهای مستمر با مراجع ذیربط و شرکت هواپیمایی است و در راستای ارتقای خدمات فرودگاهی و پاسخگویی به نیاز هموطنان، بهویژه زائران اربعین حسینی، انجام شده است.
وی افزود: فرودگاه شهدای ایلام بهعنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی زائران عتبات عالیات در غرب کشور، تمامی ظرفیتهای عملیاتی، فنی، خدماتی و پشتیبانی خود را برای استقبال شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار گرفته است و با اجرای برنامههای ویژه اربعین، آمادگی کامل برای ارائه خدمات ایمن، روان و مطلوب به مسافران و زائران را دارد.
روز سهشنبه ۳۰ تیر، مدیر فرودگاه شهدای ایلام تصریح کرد: توسعه مسیرهای پروازی، افزایش کیفیت خدمات و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی، از مهمترین اولویتهای فرودگاه شهدای ایلام در ایام پیشرو است.