ارتقای ظرفیت بانک صادرات ایران در اعطای تسهیلات
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، طی ۱۲ ماهه سال گذشته، ۸۴۰ هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال از مطالبات معوق به سرانجام مطلوب رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ که رقم ۵۷۷ هزار میلیارد ریال را ثبت کرده بود، حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
تعیین تکلیف پروندههای مطالباتی در بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴، از نقشه راه منسجم و منظم پیروی کرده است به نحوی که برآورد ارزش ریالی معوقات وصولشده، از تداوم شیب صعودی در همه فصول به غیر از پاییز حکایت دارد. در این بین زمستان با بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد ریال، بیشترین سهم را داشته و رشد ۴۲ درصدی نسبت به پاییز را رقم زده است.
الگوی جغرافیایی وصول مطالبات نیز که نشاندهنده میزان گستردگی تعامل با مشتریان است از روندی فراگیر بهرهمند بوده به نحوی که طی سال ۱۴۰۴ و در مقایسه با یکسال قبل از آن، در اکثر استانهای کشور بین ۵ تا ۲۰۰ درصد رشد در ارزش ریالی مبالغ وصولشده ثبت شده است. در صدر این فهرست آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، البرز، همدان و قم قرار دارند که بین ۲۰۰ تا ۱۴۰ درصد رشد را به خود دیدهاند. در این بین منطقه غرب (تهران)، خوزستان، منطقه مرکز (تهران)، اصفهان و خراسان رضوی نیز بیشترین حجم وصولی از نظر ارزش ریالی را کسب کردهاند.
وجود استانهای کمبرخوردار در فهرست بیشترین رشد پروندههای وصولی نشان میدهد تمرکز صرفا بر مناطقی همچون پایتخت نبوده و بهبود شرایط تسهیلاتی در همه استانها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بانک صادرات ایران همچنین بر مبنای اصل مشتریمداری و در راستای همراهی با دریافتکنندگان تسهیلات در شرایط تورمی، بیشترین تمرکز خود در فرآیند وصول مطالبات را بر فنون مذاکره و استفاده از ابزارهای اعتباری قرار داده است به نحوی که این روشها بیشترین سهم را در حل و فصل پروندههای مطالباتی سال گذشته ایفا کردهاند.
افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران پیش از این بر پیگیری مستمر پروندههای مطالباتی تاکید کرده و آن را اقدامی حیاتی در راستای افزایش توان بانک برای پاسخگویی مناسب به درخواستهای تسهیلاتی مشتریان خوانده است.