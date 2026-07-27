صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
وصول ۸۴ همت از معوقات بانکی در سال ۱۴۰۴

ارتقای ظرفیت بانک صادرات ایران در اعطای تسهیلات

بانک صادرات ایران با هدف افزایش توانمندی در اعطای تسهیلات به مشتریان، فرآیند وصول مطالبات را با شتاب بیشتری پی گرفت و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۴ همت از پرونده‌های معوق را تعیین تکلیف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۶
| |
675 بازدید
بانک صادرات ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، طی ۱۲ ماهه سال گذشته، ۸۴۰ هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال از مطالبات معوق به سرانجام مطلوب رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ که رقم ۵۷۷ هزار میلیارد ریال را ثبت کرده بود، حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.

تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی در بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴، از نقشه راه منسجم و منظم پیروی کرده است به نحوی که برآورد ارزش ریالی معوقات وصول‌شده، از تداوم شیب صعودی در همه فصول به غیر از پاییز حکایت دارد. در این بین زمستان با بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد ریال، بیشترین سهم را داشته و رشد ۴۲ درصدی نسبت به پاییز را رقم زده است.

الگوی جغرافیایی وصول مطالبات نیز که نشاندهنده میزان گستردگی تعامل با مشتریان است از روندی فراگیر بهره‌مند بوده به نحوی که طی سال ۱۴۰۴ و در مقایسه با یکسال قبل از آن، در اکثر استان‌های کشور بین ۵ تا ۲۰۰ درصد رشد در ارزش ریالی مبالغ وصول‌شده ثبت شده است. در صدر این فهرست آذربایجان شرقی، سیستان‌ و بلوچستان، البرز، همدان و قم قرار دارند که بین ۲۰۰ تا ۱۴۰ درصد رشد را به خود دیده‌اند. در این بین منطقه غرب (تهران)، خوزستان، منطقه مرکز (تهران)، اصفهان و خراسان رضوی نیز بیشترین حجم وصولی از نظر ارزش ریالی را کسب کرده‌اند.

وجود استان‌های کم‌برخوردار در فهرست بیشترین رشد پرونده‌های وصولی نشان می‌دهد تمرکز صرفا بر مناطقی همچون پایتخت نبوده و بهبود شرایط تسهیلاتی در همه استان‌ها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بانک صادرات ایران همچنین بر مبنای اصل مشتری‌مداری و در راستای همراهی با دریافت‌کنندگان تسهیلات در شرایط تورمی، بیشترین تمرکز خود در فرآیند وصول مطالبات را بر فنون مذاکره و استفاده از ابزارهای اعتباری قرار داده است به نحوی که این روش‌ها بیشترین سهم را در حل و فصل پرونده‌های مطالباتی سال گذشته ایفا کرده‌اند.

افشین خانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران پیش از این بر پیگیری مستمر پرونده‌های مطالباتی تاکید کرده و آن را اقدامی حیاتی در راستای افزایش توان بانک برای پاسخگویی مناسب به درخواست‌های تسهیلاتی مشتریان خوانده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک صادرات ایران پرداخت تسهیلات معوقات بانکی
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005okY
tabnak.ir/005okY