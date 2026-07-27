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حمله نتانیاهو به زهران ممدانی

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شهردار مسلمان نیویورک را که او را جنایتکار جنگی خوانده، به نفرت‌پراکنی متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۲۱
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حمله نتانیاهو به ممدانی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات «زهران ممدانی»، شهردار نیویورک، او را به «نفرت‌پراکنی» متهم کرد. ممدانی پیش‌تر نتانیاهو را به دلیل جنگ غزه «جنایتکار جنگی» خوانده و خواستار بازداشت او در صورت سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نتانیاهو که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر آینده قصد سفر به نیویورک را دارد، در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز درباره ممدانی گفت: «قرار است او شهردار همه نیویورکی‌ها - یهودی، مسیحی، مسلمان و همه - باشد، اما او تلاش می‌کند یک گروه را علیه گروه دیگر بشوراند.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد اتهامات جنایات جنگی دادگاه بین‌المللی کیفری علیه او «ساختگی و واهی» هستند. او با اشاره به اتهامات سوء رفتار جنسی علیه کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه که روز جمعه از مقام خود برکنار شد، مدعی شد که حکم بازداشتی که این دادستان علیه او صادر کرد، تلاشی برای انحراف افکار عمومی بوده است.

نتانیاهو همچنین نسبت به تضعیف حمایت دوحزبی از رژیم صهیونیستی در آمریکا ابراز نگرانی کرد و گفت که دموکرات‌های ترقی‌خواه و چپ‌گرای همسو با طیف ممدانی در حال ایجاد شکاف هستند. او با ادعا نسبت به افزایش یهودستیزی در آمریکا و دیگر کشورهای غربی گفت: «وقتی با مردم در نیویورک، که دومین جمعیت بزرگ یهودی جهان را در خود جای داده صحبت می‌کنم، یهودیان می‌گویند احساس ناامنی شدید می‌کنند. تمام این ماجرا اشتباه است.»

زهران ممدانی، شهردار مسلمان دموکرات نیویورک، که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته وعده داده بود پلیس شهر را برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو بسیج کند، هفته گذشته در یک پیام ویدئویی ضمن تأکید بر اینکه شهر نیویورک اختیار قانونی برای بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را ندارد، از مقامات فدرال خواست تا برای اجرای حکم بازداشت نتانیاهو اقدام کنند. او تصریح کرد: «بنیامین نتانیاهو، یا هر جنایتکار جنگی فراری دیگری، در شهر نیویورک مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.»

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به نتانیاهو تضمین داد که «در طول حضورش در ایالات متحده، تحت هیچ عنوان و به هیچ شکلی بازداشت نخواهد شد». انتظار می‌رود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز برای دیدار با ترامپ و همچنین شرکت در مراسم لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه حامی سرسخت اسرائیل که دو هفته پیش به‌طور ناگهانی درگذشت، به واشنگتن سفر کند. 

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