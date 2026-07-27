عکس: ۷۳ سال پس از آتشبسی که صلح نشد
کره شمالی و جنوبی همچنان توسط یکی از مسلحترین مرزهای جهان از هم جدا شدهاند؛ یادآوری ماندگار از این واقعیت که جنگ کره در سالهای ۱۹۵۰-۱۹۵۳ با یک قرارداد آتشبس به پایان رسید، نه یک پیمان صلح. این وضعیت باعث شده است که دو کشور از نظر فنی همچنان در وضعیت جنگی باقی بمانند.
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برچسبها:عکس بین الملل آتش بس کره جنوبی مرز
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