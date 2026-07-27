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حمله کیهان به پهلوی: شما مهره‌ی پازل کیدار هستید!

ته‌مانده رژیم پهلوی که نام خود و تبارش با خیانت و بی‌غیرتی گره خورده، در یاوه‌گویی تازه‌ای مدعی ایستادن کنار ملت و همدردی با مردم جنوب شد! ژستی مضحک که پس از التماس برای بمباران ایران و همپیمانی با افسران موساد و سرکردگان تروریست برای تجزیه وطن، تنزل ادعای «ملی‌گرایی» به « تطهیر خیانت» را به رخ می‌کشد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۱۳
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2366 بازدید
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۴
حمله کیهان به پهلوی

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ عنصر دست‌نشانده و باقی‌مانده رژیم ملعون پهلوی که سال‌هاست تحت حمایت‌های مالی و اطلاعاتی سازمان‌های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی به زندگی انگل‌وار خود ادامه می‌دهد، در جدیدترین یاوه‌گویی‌های خود مدعی شده است: «نمی‌گذاریم حقیقت وارونه شود... این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده است... کسانی که سال‌ها در برابر فقر و فساد سکوت کردند، امروز نمی‌توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند و با اشک تمساح از جنوب ایران سخن بگویند»!

این شوخ‌طبعی تلخ و اظهار همدردی با مردم، بیش از هر چیز یادآور همان «اشک تمساح» برای قربانیان تجاوزی است که خود او سال‌هاست برای وقوع آن دست به دامان بیگانگان شده است!

رضا پهلوی که پیش از این نیز از سوی همپیمانانش در رسانه‌های ضداپوزیسیون مانند «صدای آمریکا» صراحتاً متهم شده بود که کارنامه سیاسی‌اش به «قبل و بعد از گدایی بمباران ایران» تقسیم می‌شود، اکنون در حالی مدعی شده «ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران است»که عملکرد چند ماه اخیر او، پرده از همپیمانی آشکارش با پروژه تجزیه خاک مقدس ایران برمی‌دارد.

بررسی تحرکات اخیر این دلقک مزدور نشان می‌دهد که او دقیقاً در پازل طراحی‌شده توسط «مُردخای کیدار» -افسر شناخته‌شده موساد و نظریه‌پرداز تجزیه ایران- بازی می‌کند. همزمانی فتنه‌انگیزی‌های او در فراخوان به استان‌های مرزی با نقشه‌های شوم واشنگتن و تل‌آویو در جریان نبرد رمضان، و همچنین جهت‌گیری‌های هماهنگش با «عبدالله مهتدی» سرکرده گروهک تروریستی کومله برای ورود افراد مسلح به داخل کشور، جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی‌گذارد که نسخه پیشنهادی این شازده فراری برای ایران، چیزی جز «جنگ داخلی» و «تکه‌تکه کردن کشور» نیست.

حتی محمد رهبر، کارمند مستعفی موساد اینترنشنال درباره ربع پهلوی اذعان دارد: «رضا پهلوی فقط پل عبور آمریکایی‌هاست، اصلاً او را حساب نمی‌کنند... نتایج جنگ نشان خواهد داد که ما اشتباه می‌کردیم»!

پهلوی با اتهام‌زنی به نظام می‌کوشد تا ذهن‌ها را از اصل تجاوز دشمن منحرف کند. اما حافظه تاریخی ملت هوشیارتر از آن است که فریب این وارونه‌نمایی‌ها را بخورد. کسی که تا دیروز از حملات هوائی هدفمند به استان‌های مرزی همچون کردستان، کرمانشاه، خوزستان و آذربایجان غربی حمایت می‌کرد و تروریست‌ها را به ایجاد آشوب ترغیب می‌نمود، امروز نمی‌تواند با پنهان شدن پشت واژه «ایران»، دست‌های آغشته به خیانت خود را تطهیر کند.

رضا پهلوی در ظاهر ادعای دفاع از تمامیت ارضی دارد، اما در عمل دقیقاً جاده‌صاف‌کن همان پروژه‌ای است که تجزیه‌طلبان و افسران موساد سال‌هاست خواب آن را می‌بینند. ژست وطن‌پرستی از سوی کسی که مأموریت رسمی‌اش ایجاد فتنه و زمینه‌سازی برای تجاوز نظامی بیگانگان است، نه‌تنها خریدار ندارد، بلکه سند دیگری بر سقوط اخلاقی و سیاسی جریان منحط پهلوی است.

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روزنامه کیهان رضا پهلوی مردخای کدار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
2
3
پاسخ
کیهان خودش داره این آدم رو مطرحش می کنه !!!!!!!!!!!!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
5
11
پاسخ
اجداد پلید این دلقک تنها کسانی بودند که بدون جنگ بخش هایی از خاک وطن را به انگلیس و امریکا واگذار کردند. اهدای کوههای آرارات به ترکیه، واگذاری بحرین به انگلیس و بخشهایی از غرب کشور و نیمی از اروند ورد به عراق و بخشهایی از شرق کشور به افغانستان گویای وطن دوستی اسلاف او هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
6
9
پاسخ
این جرثومه فساد و جنایتکار جنگی رو یا دستگیرش کنید یا توی توافق تبادل کنید با چند گروگان مملکت از دست فراخوانی و فرافکنی خباثتش خلاص بشه.
رز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
5
8
پاسخ
رضا پهلوی نه آشغال پهلوی این بوزینه را لطفا وقت برای توصیف و تفسیرش نگذارید
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