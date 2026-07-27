اکبر عبدی بازیگر سریال سلمان فارسی باشد

به گزارش تابناک؛ داود میرباقری در پیام تسلیت خود به‌مناسبت تشییع زنده‌یاد اکبر عبدی نوشت: قول و قرارمان این بود، در پس سال‌ها همراهی، پنجمین همکاری مشترکمان بعد از امام علی (ع)، آدم برفی، معصومیت از دست رفته و شاهگوش، سلمان فارسی باشد و در فصل حجاز به این کاروان بپیوندد و دوباره همسفر شویم.

میدانی برایش تدارک دیده بودم که تمام نبوغش را به نمایش بگذارد. نیمه پنهانی از خلاقیت و توانایی که هرگز کسی ندیده بود و نمی‌شناخت. شوربختانه نشد.

سرعت کاروان سلمان به شتاب جهان هستی نرسید، اکبر عبدی، ابدی شد و زخمی بر دل و جانم گذاشت و جای خالی‌اش در مقابل دیده‌گانم و آینده سلمان به حسرتی بزرگ بدل گشت.

یقین دارم سینما، تلویزیون و حتی بیش‌تر، هنر این مرز و بوم صدای رسای هنر را از دست داد، زایش و رویش چنین مرد شریفی، تکرار ناشدنی‌ است.