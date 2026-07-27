صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اکبر عبدی بازیگر سریال سلمان فارسی باشد

داود میرباقری کارگردان سریال «سلمان فارسی» در پیام تسلیت خود به‌مناسبت تشییع زنده‌یاد اکبر عبدی از یک ناگفته پرده برداشت؛ اکبر عبدی قرار بود در سریال «سلمان فارسی» بازی کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۰۷
| |
17397 بازدید
|
۳
اکبر عبدی و میرباقری

 

به گزارش تابناک؛ داود میرباقری در پیام تسلیت خود به‌مناسبت تشییع زنده‌یاد اکبر عبدی نوشت:  قول و قرارمان این بود، در پس سال‌ها همراهی، پنجمین همکاری مشترکمان بعد از امام علی (ع)، آدم برفی، معصومیت از دست رفته و شاهگوش، سلمان فارسی باشد و در فصل حجاز به این کاروان بپیوندد و دوباره همسفر شویم. 

میدانی برایش تدارک دیده بودم که تمام نبوغش را به نمایش بگذارد. نیمه پنهانی از خلاقیت و توانایی که هرگز کسی ندیده بود و نمی‌شناخت. شوربختانه نشد.

 سرعت کاروان سلمان به شتاب جهان هستی نرسید، اکبر عبدی، ابدی شد و زخمی بر دل و جانم گذاشت و جای خالی‌اش در مقابل دیده‌گانم و آینده سلمان به حسرتی بزرگ بدل گشت.

 یقین دارم سینما، تلویزیون و حتی بیش‌تر، هنر این مرز و بوم صدای رسای هنر را از دست داد، زایش و رویش چنین مرد شریفی، تکرار ناشدنی‌ است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اکبر عبدی سلمان فارسی داوود میرباقری
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادای احترام جناب‌خان به مرحوم اکبر عبدی
تصاویر غیرمنتظره از بهنوش طباطبایی در تشییع اکبر عبدی
حضور متفاوت مینا جعفرزاده در وداع آخر با اکبرعبدی
اعلام زمان برگزاری مراسم یادبود اکبر عبدی
اشک‌های تلخ مجید صالحی مقابل منزل زنده‌یاد اکبر عبدی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
قنبر
|
United Arab Emirates
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
18
پاسخ
روحش شاد انشاالله به ارباب بی کفن ابا عبدالله الحسین محشور کند خداوند متعال ماراهم عاقبت به خیر وبیامرزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
11
پاسخ
خدابیامرزه عمواکبرعزیزراروحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه خانواده و دوستانش صبرواجربده خداحافظ عموی دوست داشتنی و دلسوز بچه‌های ایرانی انشاءالله دربهشت برین باخوبان محشوروماجور باشی 😔😞😪😭🖤🖤🖤🥀🌾🍁💐💐💐
رها فرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
0
پاسخ
خدا بیامرزه اون بازیگر عالی رو روحش شاد همیشه 😔
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005okF
tabnak.ir/005okF