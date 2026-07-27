اکبر عبدی بازیگر سریال سلمان فارسی باشد
داود میرباقری کارگردان سریال «سلمان فارسی» در پیام تسلیت خود بهمناسبت تشییع زندهیاد اکبر عبدی از یک ناگفته پرده برداشت؛ اکبر عبدی قرار بود در سریال «سلمان فارسی» بازی کند.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ داود میرباقری در پیام تسلیت خود بهمناسبت تشییع زندهیاد اکبر عبدی نوشت: قول و قرارمان این بود، در پس سالها همراهی، پنجمین همکاری مشترکمان بعد از امام علی (ع)، آدم برفی، معصومیت از دست رفته و شاهگوش، سلمان فارسی باشد و در فصل حجاز به این کاروان بپیوندد و دوباره همسفر شویم.
میدانی برایش تدارک دیده بودم که تمام نبوغش را به نمایش بگذارد. نیمه پنهانی از خلاقیت و توانایی که هرگز کسی ندیده بود و نمیشناخت. شوربختانه نشد.
سرعت کاروان سلمان به شتاب جهان هستی نرسید، اکبر عبدی، ابدی شد و زخمی بر دل و جانم گذاشت و جای خالیاش در مقابل دیدهگانم و آینده سلمان به حسرتی بزرگ بدل گشت.
یقین دارم سینما، تلویزیون و حتی بیشتر، هنر این مرز و بوم صدای رسای هنر را از دست داد، زایش و رویش چنین مرد شریفی، تکرار ناشدنی است.
گزارش خطا
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روحش شاد انشاالله به ارباب بی کفن ابا عبدالله الحسین محشور کند خداوند متعال ماراهم عاقبت به خیر وبیامرزد
خدابیامرزه عمواکبرعزیزراروحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه خانواده و دوستانش صبرواجربده خداحافظ عموی دوست داشتنی و دلسوز بچههای ایرانی انشاءالله دربهشت برین باخوبان محشوروماجور باشی 😔😞😪😭🖤🖤🖤🥀🌾🍁💐💐💐