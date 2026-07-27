عکس: سنت ۴۵۰ ساله آتش‌بازی روی دست در ژاپن

جشنواره آتش‌بازی روی دست در تاته‌بایاشی ژاپن، با نمایش «تزوتسو هانابی» یا لوله‌های دست‌ساز بامبویی پُر از باروت، یکی از متفاوت‌ترین آیین‌های آتش‌بازی این کشور را زنده نگه داشته است؛ رسمی که از بیش از ۴۵۰ سال پیش برای دعا به‌قصد محصول خوب، تندرستی و رونق شکل گرفت و امروز همچنان ادامه دارد.