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کد خبر: ۱۳۸۶۷۰۶
بازدید: ۴۶۳۰

عکس: سنت ۴۵۰ ساله آتش‌بازی روی دست در ژاپن

جشنواره آتش‌بازی روی دست در تاته‌بایاشی ژاپن، با نمایش «تزوتسو هانابی» یا لوله‌های دست‌ساز بامبویی پُر از باروت، یکی از متفاوت‌ترین آیین‌های آتش‌بازی این کشور را زنده نگه داشته است؛ رسمی که از بیش از ۴۵۰ سال پیش برای دعا به‌قصد محصول خوب، تندرستی و رونق شکل گرفت و امروز همچنان ادامه دارد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ژاپن جشنواره آتش‌بازی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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