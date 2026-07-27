عکس: آیین یادبود رهبر شهید انقلاب ویژه اهالی رسانه
مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از اهالی رسانه، عصر روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ در مجتمع فرهنگی هنری سرچشمه تهران در جوار محل شهادت شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر برگزار شد.
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