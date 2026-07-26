هشدار هواشناسی درباره بارشهای سیلآسا
کارشناس هواشناسی باهشدار نسبت به وقوع بارشهای سیلآسا در ۴ استان گفت:برای دمای هوا امروز درمنطقه هورامانات استان کردستان نیزثبت بیشینه دمای ۴۴ تا ۴۷درجه سانتیگراد دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز یکشنبه (۴ مرداد) همچنان به ساکنان و مسافران جنوب استان سیستان و بلوچستان، شرق، غرب و شمال هرمزگان، جنوب و جنوب غرب کرمان و نیمه جنوبی استان فارس درباره وقوع رگبارهای شدید باران در ساعات بعدازظهر اخطار داده میشود.
وی افزود: با توجه به شدت بارشها، هر لحظه احتمال وقوع سیلاب وجود دارد و توصیه میشود شهروندان به محض مشاهده ابرهای تیره و ضخیم، از حریم رودخانهها، مسیلها و مسیرهای سیلابی فاصله بگیرند و از حضور در این مناطق خودداری کنند.
دمای منطقه هورامانات کردستان به ۴۷ درجه میرسد
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: برای نمونه، اگر امروز در مناطقی مانند آققلا، اینچهبرون و مراوهتپه بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ثبت شود، جای تعجب ندارد. همچنین در منطقه هورامانات استان کردستان نیز ثبت بیشینه دمای ۴۴ تا ۴۷ درجه سانتیگراد دور از انتظار نخواهد بود.
وی یادـآور شد: از امروز تا ۴۸ ساعت آینده نیز آبهای سواحل استانهای خوزستان و بوشهر به طور نسبی مواج خواهد بود و ارتفاع موج در برخی مناطق به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت احتمال غرق شدن شناگران و غواصان و همچنین پاره شدن تورهای صیادی از مهمترین مخاطرات ناشی از مواج شدن دریا خواهد بود و ضروری است فعالان دریایی و گردشگران توصیههای ایمنی را رعایت کنند.
اصغری بیان کرد: بیشترین ریسک این مخاطره جوی در مناطقی از جمله سراوان، خاش، جیرفت، بافت، حاجیآباد، نیریز، استهبان، سروستان، فیروزآباد و حتی شیراز وجود دارد و ساکنان این مناطق باید هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
وی ادامه داد: رخداد مهم بعدی، تداوم روند افزایش دما دستکم تا ۲۴ ساعت آینده در نیمه شمالی کشور است که بیشترین افزایش نسبی دما را مردم استانهای گلستان، اردبیل، مازندران، گیلان و کردستان تجربه خواهند کرد.
دمای منطقه هورامانات کردستان به ۴۷ درجه میرسد
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: برای نمونه، اگر امروز در مناطقی مانند آققلا، اینچهبرون و مراوهتپه بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ثبت شود، جای تعجب ندارد. همچنین در منطقه هورامانات استان کردستان نیز ثبت بیشینه دمای ۴۴ تا ۴۷ درجه سانتیگراد دور از انتظار نخواهد بود.
وی یادآور شد: از امروز تا ۴۸ ساعت آینده نیز آبهای سواحل استانهای خوزستان و بوشهر به طور نسبی مواج خواهد بود و ارتفاع موج در برخی مناطق به ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در این مدت احتمال غرق شدن شناگران و غواصان و همچنین پاره شدن تورهای صیادی از مهمترین مخاطرات ناشی از مواج شدن دریا خواهد بود و ضروری است فعالان دریایی و گردشگران توصیههای ایمنی را رعایت کنند.