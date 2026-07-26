توییت ترامپ: حمله به خارک

دونالد ترامپ در تازه‌ترین پست خود با اشاره به جزیره خارک، ادعایی درباره حمله به این جزیره مطرح کرد؛ اظهارنظری که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تازه‌ترین پست خود با اشاره به جزیره خارک، ادعایی درباره حمله به این جزیره مطرح کرد؛ اظهارنظری که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.