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توییت ترامپ: حمله به خارک

دونالد ترامپ در تازه‌ترین پست خود با اشاره به جزیره خارک، ادعایی درباره حمله به این جزیره مطرح کرد؛ اظهارنظری که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۰۰
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15260 بازدید
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۳۹
حمله به خارک

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تازه‌ترین پست خود با اشاره به جزیره خارک، ادعایی درباره حمله به این جزیره مطرح کرد؛ اظهارنظری که به‌سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
23
69
پاسخ
غلط می کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
از فرماندهان محترم سپاه تقاضا میکنم برای ثبت نام داوطلبین نبرد با دشمنان جنایتکار ، تدبیری بیاندیشن که ثبت نام و اعزام به آسانی صورت پذیرد . بسیار متشکرم .
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
5
16
پاسخ
تقریبا از ساعت ۸ شب امشب پ رواز سوخت رسان های kc13R از مبدا تل‌آویو به خلیج فارس در محدوده قطر ، بحرین ، کیش ، همچنان برقرار اند !

( شب قبل همین مسیر اما از مبدا دریای مدیترانه تا خلیج فارس و همین محدوده رو با MQ9 تست کردند )
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
از کجا فهمیدید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
شما؟؟؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ابنتر نشنال گفته؟
بی‌نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
22
39
پاسخ
خواب ترامپ چپه و وارونه تعبیر خواهد شد، ترامپ در خواب بیند پنبه دانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
17
52
پاسخ
اگر خارک را بزند و یا اشغال کند باید اول آرامکوی عربستان را نابود کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
که چی بشه؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
همه دارایی آمریکا درمنطقه وجهان راباید نابود کردبابا خالق جزیره اپستین آدم بشو نیست بهش نباید مهلت داد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
12
16
پاسخ
اشتباهات فاحش در تصویر وجود داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اره هواپیماش دو کله داره...دوست عزیز این یک تصویر نمادین هست عکس زدن خارک که نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
از یک نخود مغز بیشتر از این انتظار نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
9
8
پاسخ
سه عدد kc135 , از دیمونا در خلیج فارس نزدیک ابوظبی و قطر و بحرین با فاصله ازم در حال پرواز هستند .

امیدوارم امشب اتفاق خاصی نیوفتد
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تقریبا هر شب همینه
فرهاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
سه عدد یا سه فروند؟
میرمهنا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
داداش گلم از کجا انقدر دقیق رصد می کنی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
14
33
پاسخ
بالاخره به خارک حمله کرد، البته با فوتوشاپ!
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
فوتوشاپ نیست هوش مصنوعیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
7
پاسخ
اول باید یک کارگاه 24 ساعته تابوت سازی درست کنید بعد حرف از خارک بزنید
داج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
7
پاسخ
اگه خارک رو بزنه باید تمام زیر ساخت های منطقه باید برا زبر ضرب. همه دیدین ک دیپلماسی برا اونا کشکه و فقط زبان زور رو میفهمن
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
5
پاسخ
چقدر هوش مصنوعیش مزخرفه! هواپیمای سمت چپی معلوم نیست چیه اصلا؟ سر و ته نداره!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
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