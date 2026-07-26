توییت ترامپ: حمله به خارک
دونالد ترامپ در تازهترین پست خود با اشاره به جزیره خارک، ادعایی درباره حمله به این جزیره مطرح کرد؛ اظهارنظری که بهسرعت در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۰۰| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تازهترین پست خود با اشاره به جزیره خارک، ادعایی درباره حمله به این جزیره مطرح کرد؛ اظهارنظری که بهسرعت در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای پیدا کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۹
غلط می کنه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تقریبا از ساعت ۸ شب امشب پ رواز سوخت رسان های kc13R از مبدا تلآویو به خلیج فارس در محدوده قطر ، بحرین ، کیش ، همچنان برقرار اند !
( شب قبل همین مسیر اما از مبدا دریای مدیترانه تا خلیج فارس و همین محدوده رو با MQ9 تست کردند )
( شب قبل همین مسیر اما از مبدا دریای مدیترانه تا خلیج فارس و همین محدوده رو با MQ9 تست کردند )
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ناشناس| |
۰۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
خواب ترامپ چپه و وارونه تعبیر خواهد شد، ترامپ در خواب بیند پنبه دانه
اگر خارک را بزند و یا اشغال کند باید اول آرامکوی عربستان را نابود کرد
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ناشناس| |
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اشتباهات فاحش در تصویر وجود داره
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ناشناس| |
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
سه عدد kc135 , از دیمونا در خلیج فارس نزدیک ابوظبی و قطر و بحرین با فاصله ازم در حال پرواز هستند .
امیدوارم امشب اتفاق خاصی نیوفتد
امیدوارم امشب اتفاق خاصی نیوفتد
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ناشناس| |
۰۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
فرهاد| |
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
میرمهنا| |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
بالاخره به خارک حمله کرد، البته با فوتوشاپ!
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محمد| |
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
اول باید یک کارگاه 24 ساعته تابوت سازی درست کنید بعد حرف از خارک بزنید
اگه خارک رو بزنه باید تمام زیر ساخت های منطقه باید برا زبر ضرب. همه دیدین ک دیپلماسی برا اونا کشکه و فقط زبان زور رو میفهمن