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اژه‌ای: امور قضایی مردم باید عادلانه انجام شود

رییس قوه قضاییه گفت: مردم از ما می‌خواهند که امور قضایی آنها را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و آنان را در هنگام مراجعه به مراجع قضایی تکریم کنیم؛ این خواسته مردم، حقیقتا خواسته‌ بحقی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۹۵
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رئیس قوه قضاییه

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه در دیدار با جمعی از قضات و کارکنان قضایی استان قم افزود: به برکت خون مطهر شهدای ۲ جنگ تحمیلی اخیر و در صدر آنها امام شهیدمان، خامنه‌ای، بعثت ملت رقم خورد و اتحاد و انسجام زایدالوصفی در ایران اسلامی پدید آمد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، وی گفت:همه ما مسئولان و کارکنان قضایی، موظف هستیم که با مردم و عموم مراجعان به دستگاه قضایی، فارغ از هر جایگاهی که دارند، حُسن‌خلق داشته باشیم.

وی افزود: اینکه با مردم حُسن‌خلق داشته باشیم، نه نیاز به بودجه و اعتبار دارد و نه نیاز به تجهیزات؛ صرفاً باید با متانت و صبوری و زبان نرم و لیّن، مردم و مراجعان را تکریم کنیم.

رییس قوه قضاییه صبح امروز وارد قم شد و با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بارگاه مطهر کریمه اهل بیت (س) را زیارت کرد.

وی همچنین ضمن زیارت مقبره تعدادی از علمای مدفون در محوطه حرم مطهر حضرت معصومه (س)، بر مزار برخی شهدای جنگ تحمیلی اخیر حاضر شد و نسبت به مقام شامخ آنها ادای احترام نمود.

رییس قوه قضاییه در ادامه ضمن دیدار با شماری از مراجع و علمای حوزه علمیه قم و سخنرانی در جمع تعدادی از قضات و کارکنان قضایی قم در مسجد مقدس جمکران حضور یافت.

 

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