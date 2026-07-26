صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

حضور متفاوت مینا جعفرزاده در وداع آخر با اکبرعبدی

تصویر متفاوت از مینا جعفرزاده بازیگر پیشکسوت سینما در مراسم تشییع اکبر عبدی
کد خبر: ۱۳۸۶۶۸۹
| |
18180 بازدید
|
۲۱
مراسم اکبر عبدی
اشتراک گذاری
برچسب ها
اکبر عبدی مینا جعفرزاده مراسم تشییع
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اکبر عبدی بازیگر سریال سلمان فارسی باشد
عکس: تصویری خاص از نقش‌های اکبر عبدی
اکبر عبدی دوباره در نقش زن ظاهر شد
عکس علی پروین کنار اکبر عبدی در سریال تلویزیونی
اکبر عبدی عزادار شد
عکس | آزیتا حاجیان در مراسم تشییع اکبر عبدی
دستمزد نجومی درخواستی اکبر عبدی در دهه ۷۰
اکبر عبدی از بیمارستان مرخص شد
مهریه مینا جعفرزاده چقدر بود؟
اکبر عبدی به دلیل ابتلا به کرونا بستری شد
اکبر عبدی: با بیماری کلیوی درگیر هستم
عکس: تصویری از تابوت زنده یاد استاد اکبر عبدی
جزئیات مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی + عکس
سکانس‌هایی از فیلم چشمک
تهران گردی اکبر عبدی با لباس زنانه
اکبر عبدی: به اندازه عروسک پول در نمی‌آوريم!
مینا جعفرزاده: انتظار نقش اصلی ندارم اما ...
گریم جالب "اکبر عبدی"
شایعه‌ای که زندگی اکبر عبدی را مختل کرد!
زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر عبدی
آخرین وضعیت اکبر عبدی پس از ابتلا به کرونا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
125
41
پاسخ
این دیگه چه حضوریه اون هم توی این سن!؟؟ سر پیری و معرکه گیری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
چرا به تو برخورد؟ اینکه غیرت به خرج داده و در این سن و سال اومده مراسم بد کرده؟ اگر هم منظورت کلاهشه، خدا بهت شفا بده. حجاب بر زن یائسه واجب نیست. اگر مشکلی داری چمشمهات رو درویش کن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
استاد
این کار ارزنده ایشون یعنی معرفت
با همه سختی های کهولت سن خودشو رسونده به موسم ترحیم و ختم یک همکار
چرا قسمت خوشو نمیبینی تارستگار شوی یک همکار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
به شما چه ارتباطی داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ادب مرد به ز دولت اوست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
الان مشکلش چیه؟ در اسلام حجاب بر زنان یائسه واجب نیست اگه منظورتان حجابه
عابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
78
35
پاسخ
بعض ها هنوز مرگ راباور نکرده اند و یا اینکه خود را سرمایه دار اعظم می دانند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
باکی کارداری عمو؟از اینجا رفتن زنگ بغلی رو بزن...مجبوری کامنت بدی وقتی اصل جریان برات جا نیفتاده؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
خوبی؟
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
12
48
پاسخ
خدایا آخر عاقبتمون را ختم بخیر کن
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
102
34
پاسخ
برای ایشان متاسفمد با اینهمه بازیگری در فیلم های تاثیر گذار و در این سن بایستی الگو جوانان ما باشد با این به اصطلاح تیپ امده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
برای خودت متاسف باش، هنوز اندر خم یک کوچه ای
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
برای خودت متاسف باش که اسم ایران رو انتخاب کردی و به یک بانوی هنرمند کهنسال که هیچ آزاری نداشته، این چنین می تازی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تیپش چه مشکلی داره بگین ما هم متوجه بشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
5
62
پاسخ
عه این بنده خدارو توی عکسها دیده بودم ولی اصلا نشناختم! چه پیر شده ، یادش بخیر مادر بهروز پیرپکاجکی توی زیر آسمان شهر 2
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
همه مون باهم پیر شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
4
14
پاسخ
ماشالا. خدا حفظشون کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
8
پاسخ
خانم مارپل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
9
پاسخ
یادش به خیر سریال خاله خانم با اکبر عبدی بازی می کرد .
سروش رضائیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
5
12
پاسخ
درود بر هنرمند عزیز سرکار خانم جعفرزاده همیشه سلامت و بهروز باشید.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
4
پاسخ
یادش بخیر در فیلم اخراجی ها 2 وقتی اکبر عبدی اومد خبر شهادت مجید سوزوکی رو به مادرش که نقشش رو ایشون بازی میکرد داد ناخوداگاه اشکم سرازیر شد .واقعا سحنه خیلی غم انگیزی بود
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ojx
tabnak.ir/005ojx