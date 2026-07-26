حضور متفاوت مینا جعفرزاده در وداع آخر با اکبرعبدی
تصویر متفاوت از مینا جعفرزاده بازیگر پیشکسوت سینما در مراسم تشییع اکبر عبدی
کد خبر: ۱۳۸۶۶۸۹| |
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غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
این دیگه چه حضوریه اون هم توی این سن!؟؟ سر پیری و معرکه گیری
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
این کار ارزنده ایشون یعنی معرفت
با همه سختی های کهولت سن خودشو رسونده به موسم ترحیم و ختم یک همکار
چرا قسمت خوشو نمیبینی تارستگار شوی یک همکار
ناشناس| |
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
بعض ها هنوز مرگ راباور نکرده اند و یا اینکه خود را سرمایه دار اعظم می دانند.
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ناشناس| |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
برای ایشان متاسفمد با اینهمه بازیگری در فیلم های تاثیر گذار و در این سن بایستی الگو جوانان ما باشد با این به اصطلاح تیپ امده
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ناشناس| |
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
ناشناس| |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
عه این بنده خدارو توی عکسها دیده بودم ولی اصلا نشناختم! چه پیر شده ، یادش بخیر مادر بهروز پیرپکاجکی توی زیر آسمان شهر 2
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ناشناس| |
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
درود بر هنرمند عزیز سرکار خانم جعفرزاده همیشه سلامت و بهروز باشید.