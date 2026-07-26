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شهروندان این منطقه منتظر صدای انفجار باشند

روابط عمومی سپاه استان فارس از انفجار کنترل‌شده مهمات عمل نکرده از فردا صبح در جهرم و در حوالی شهرک محمدآباد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۸۸
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مهمات عمل نکرده

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه هستان فارس در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: به اطلاع شهروندان محترم شهر جهرم می‌رساند، تعدادی بمب عمل‌نکرده، در هفته جاری با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ تا آخر هفته انجام می‌شود.از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.#انفجار_مهمات_عمل‌نکرده

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انفجار مهمات فارس جهرم بمب عمل نکرده
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