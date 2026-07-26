گزارش محرمانهای که به دست ترامپ رسید
منابعی آگاه شامگاه یکشنبه به آکسیوس گفتند: ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بهطور خصوصی به پیت هگست، وزیر جنگ و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هشدار داده است که کمبود رهگیرهای دفاع هوایی میتواند توانایی محافظت از نیروهای آمریکایی و متحدانشان در منطقه را مختل کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آکسیوس در ادامه مدعی شد: دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به همراه دیگر مشاوران بر تصمیم رئیسجمهور ترامپ در روز جمعه برای توقف حملات آمریکا علیه ایران تاثیر گذاشت. این یک تصدیق از سوی مشاوران نظامی و غیرنظامی رئیسجمهور بود که محدودیت هایی برای آنچه که میتوان از طریق اقدام نظامی انجام داد، وجود دارد.
این رسانه آمریکایی ادعا کرد: ایران و عمان همچنان در حال مذاکره برای توافق جدیدی برای بازگشایی تنگه هرمز هستند و به گونهای طراحی شده باشد که تنگه هرمز را برای عبور کشتیها بدون هیچ حملهای باز کند. اما مشخص نیست که آیا توافق بین دو کشور برای ترامپ قابل قبول خواهد بود یا خیر.
بنا بر این گزارش؛ آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند ۵ این تفاهمنامه که بهوضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم میکرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی، کشتیها را از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور دهد.
پس از پاسخ ایران و متوقف کردن این کشتیها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پلها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفتند. واشنگتن همچنین محاصره دریایی غیرقانونی بنادر ایران را از سر گرفته است. پاسخ ایران به این تجاوزگری طی عملیات نصر ۲ موجب درگرفتن دور جدیدی از تنشهای نظامی میان دو طرف شد.