انفجار بمب جادهای در مسیر ترانزیتی زاهدان ـ خاش
گروهک ضدانقلاب به تخریب زیرساختها روی آورد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۸۲| |
4055 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عصر امروز یکشنبه ۴ مردادماه، انفجار بمب جادهای در محور زاهدان - خاش، موجب تخریب بخش قابلتوجهی از آسفالت این مسیر و اختلال در تردد خودروها شد.
عصر امروز در محور زاهدان ـ خاش یکی از گروهکهای ضدانقلاب با کار گذاشتن بمب جادهای و انفجار آن به تاسی از آمریکا و رژیم صهیونیستی در زدن زیر ساختهای شهری، باعث گردید تا بخش اعظمی از آسفالت جاده تخریب، و این محور مواصلاتی مسدود شود.
در حال حاضر با حضور عوامل اداره راهداری، پلیس راه با یک طرفه کردن مسیر، تردد با کندی در حال انجام است.
گزارش خطا