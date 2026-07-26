رونمایی از یک دست نوشته رهبر شهید در دفاع مقدس + عکس
به گزارش تابناک، این دست خط در جریان بازدید تاریخی رهبر شهید از بیمارستان صحرایی حضرت علیبنابیطالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ تحمیلی در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ به یادگار نگاشته شده است و برای اولین بار رونمایی شد.
در این مراسم که در موسسه امدادگران عاشورا برگزار شد، سرلشکر رحیم صفوی و همچنین تعدادی از امدادگران دوران دفاع مقدس حضور داشتند.
در این مراسم ،سردار فتحیان جریان بازدید رهبر شهید از بیمارستان صحرایی حضرت علی ابن ابیطالب ( ع) را روایت کرد.
سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در این مراسم هدف از برگزاری چنین نشستهایی را انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از نسل جوان امروز دوران جنگ را تجربه نکردهاند. باید بدانند پزشکان، کادر درمانی، رانندگان آمبولانسها و همه نیروهای پشتیبانی در دوران دفاع مقدس چه حماسه بزرگی آفریدند؛ حماسهای که نمونه آن در تاریخ جنگهای جهان کمنظیر است.هدف دیگر، شناخت ارزشهای انسانی و روحیه مقاومتی است که ملت ایران را به ملتی تاریخساز تبدیل کرده است.
وی با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی گفت: شهریور ۱۳۵۹ که جنگ آغاز شد، کشور در شرایط دشواری قرار داشت. نه ارتش آمادگی کامل داشت و نه سپاه پاسداران مسئولیت مشخصی در حوزه جنگ بر عهده داشت. جنگ بهصورت غافلگیرانه آغاز شده بود و تعدادی از شهرهای مرزی کشور از جمله خرمشهر، سوسنگرد، مهران، دهلران، گیلانغرب و قصرشیرین با بحران مواجه شده بودند.
وی افزود: در آن شرایط، ساختار مشخصی برای اداره جنگ وجود نداشت، روحیهها تضعیف شده بود و وضعیت سیاسی کشور نیز شرایط خاصی داشت. در این دوران، رهبر معظم انقلاب بهعنوان نماینده امام خمینی(ره) در شورای عالی دفاع وارد میدان شدند و با حضور در جبههها، در کنار رزمندگان و نیروهای مردمی به تقویت روحیه آنان پرداختند.
سرلشکر صفوی با اشاره به حضور رهبر انقلاب در مناطق عملیاتی اظهار کرد: ایشان در خطوط مقدم حضور پیدا میکردند و در هشت سال دفاع مقدس همواره با رزمندگان همراه بودند. حضور ایشان در جبههها نقش مهمی در افزایش روحیه نیروهای سپاه و بسیج داشت.
وی همچنین به مشکلات تجهیزاتی نیروهای ایرانی در ماههای نخست جنگ اشاره کرد و گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، حتی بسیاری از نیروهای سپاه تجهیزات کافی نداشتند و کمبود سلاح و امکانات وجود داشت، اما با حضور فرماندهان و مسئولان در میدان نبرد، روحیه مقاومت شکل گرفت.
سرلشکر صفوی ادامه داد: در اواخر جنگ نیز شرایط بسیار دشواری پیش آمد؛ از فروردین تا تیرماه ۱۳۶۷ مجموعهای از اتفاقات تلخ رخ داد که از جمله آن میتوان به حملات گسترده عراق، استفاده رژیم بعث از سلاحهای شیمیایی و ورود مستقیم آمریکا به درگیریهای خلیج فارس اشاره کرد.
سرلشکر صفوی با اشاره به شرایط حساس پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آخرین تلاشهای دشمن بعثی برای تغییر معادلات جنگ گفت: ما قطعنامه را در تیرماه سال ۱۳۶۷ پذیرفته بودیم، اما رژیم بعث عراق بار دیگر دست به حمله زد. به گمان من در روزهای پایانی تیرماه، عراقیها برای بازپسگیری خرمشهر وارد عمل شدند تا بتوانند با ایجاد یک برگ برنده در میدان، در مذاکرات سیاسی امتیاز بیشتری کسب کنند.
وی ادامه داد: همزمان منافقین نیز از غرب کشور حرکت خود را آغاز کردند و شرایط کشور بسیار حساس و آشفته شد. در این مقطع، دشمن فشار زیادی وارد کرد و برخی مناطق در معرض تهدید قرار گرفتند.
سرلشکر صفوی با اشاره به دغدغههای حضرت آیتالله خامنهای در آن روزها گفت: حضرت آقا از حضرت امام خمینی(ره) اجازه گرفتند تا در مناطق عملیاتی حضور پیدا کنند، اما امام(ره) ابتدا اجازه نمیدادند؛ چراکه نسبت به سلامتی ایشان نگرانی داشتند. حتی حضرت آقا قصد داشتند به استان ایلام و مناطق مرزی بروند، اما حضرت امام(ره) همواره مراقب ایشان بودند.
وی با بیان اینکه روزهای پایانی جنگ شرایط دشواری داشت، افزود: واقعیت این بود که در پایان جنگ، وضعیت نیروها بسیار متفاوت شده بود و بخشی از نیروهای بسیجی به دلیل تصور پایان جنگ به شهرهای خود بازگشته بودند. در چنین شرایطی، حضرت آقا با حضور در نماز جمعه تهران، مردم را نسبت به حساسیت شرایط آگاه کردند. وقتی عراقیها حمله کردند، بحث این بود که نیروها را از غرب کشور بازگردانیم تا از خرمشهر دفاع کنیم، اما این اتفاق نیفتاد. بنده با حضرت آقا تماس گرفتم و شرایط را توضیح دادم. در همان زمان، نیروهای ما در غرب کشور درگیر مقابله با منافقین بودند و دشمن تا جاده اهواز ـ خرمشهر پیشروی کرده بود. در آن مقطع تقسیم کار انجام شد؛ بنده در جنوب کشور ماندم و آقای شمخانی و آقا محسن در غرب کشور مسئولیت مقابله با دشمن را بر عهده گرفتند.
وی با اشاره به عملیاتهای انجامشده در آن روزها گفت: ما طرحی داشتیم که از منطقه کوشک حرکت کنیم و خودمان را به شلمچه برسانیم تا پشت نیروهای عراقی را ببندیم. این اقدام باعث شد روحیه رزمندگان افزایش پیدا کند و تعداد زیادی از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند و غنائم زیادی نیز به دست آمد.
وی افزود: در آن زمان حضرت آقا در جبهه حضور داشتند. زمانی که نیروهای ما به مرز بینالمللی، منطقه شلمچه و طلائیه رسیدند، پیشنهاد عبور از مرز مطرح شد، اما حضرت آقا فرمودند باید اجازه گرفته شود و با حضرت امام خمینی(ره) تماس برقرار کردند.
سرلشکر صفوی با اشاره به نقش یگانهای ارتش و سپاه در روزهای پایانی جنگ گفت: در آن مقطع، لشکر ۸ نجف اشرف به فرماندهی شهید احمد کاظمی نیز حضور فعالی داشت. حضور حضرت آقا در یگانهای نظامی جنوب کشور و بازدید از نیروهای ارتش و سپاه، نگاه ایشان را نسبت به توانمندی نیروهای مسلح عمیقتر کرد.
وی اظهار کرد: ما در ابتدای جنگ شرایط سختی داشتیم، اما در پایان جنگ، حضرت آقا دیدند که ارتش، سپاه، نیروهای مخابرات، بهداری و همه مجموعههای پشتیبانی چه تحول بزرگی پیدا کردهاند و جوانانی تربیت شدهاند که با ایمان و تخصص، در سختترین شرایط ایستادگی میکنند.
سرلشکر صفوی با اشاره به عملیاتهای کربلای ۴ و کربلای ۵ گفت: عملیات کربلای ۴ در سوم دیماه سال ۱۳۶۵ و عملیات کربلای ۵ در نوزدهم دیماه همان سال انجام شد. در عملیات کربلای ۴ و ۵ حدود ۵۲ هزار مجروح داشتیم و انتقال و درمان این عزیزان در شهرهایی مانند اهواز، تهران، اصفهان، تبریز و مشهد، حماسهای بزرگ در پشتیبانی از جبههها بود.بیمارستانهای صحرایی در آن دوران نقش مهمی داشتند و عزیزانی مانند دکتر محقق و دیگر نیروهای بهداری، با تلاش فراوان این مراکز را ساماندهی کردند. حضور حضرت آقا در بیمارستانها و میان رزمندگان، روحیهای مضاعف به نیروها میداد.
سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد: حضرت آقا هم مظلومیت ابتدای جنگ را دیده بودند و هم در پایان جنگ، عظمت و توانمندی ارتش و سپاه را مشاهده کردند. این تجربه بعدها در نگاه ایشان در جایگاه فرماندهی کل قوا نیز اثرگذار بود.
وی در بخش دیگری از خاطرات خود به سادهزیستی حضرت آیتالله خامنهای اشاره کرد و گفت: یک روز هنگام ناهار خدمت ایشان رسیدم. غذایی بسیار ساده، مانند عدسپلو، آماده کرده بودند؛ بدون گوشت و خورشت. برای رئیسجمهور وقت، همان غذای ساده را آورده بودند و حتی قاشقها نیز بسیار معمولی بود.از حضرت آقا پرسیدم بعد از دوران ریاستجمهوری چه برنامهای دارید؟ ایشان فرمودند: «من سرباز امام هستم؛ هر جا امام(ره) بفرمایند، میروم. اگر بگویند به شرق کشور بروم و مسئولیتی را بر عهده بگیرم، میروم.»
وی تأکید کرد: این روحیه اخلاص، تواضع و تبعیت از امام(ره)، از ویژگیهای برجستهای بود که در وجود حضرت آیتالله خامنهای مشاهده میشد.
سراشکر صفوی، در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگیهای شخصیتی، اندیشهای و مدیریتی حضرت آیتالله خامنهای اظهار کرد: برای شناخت جایگاه یک رهبر، باید ابعاد مختلف اندیشه، تفکر، اخلاق، رفتار و عملکرد او را مورد بررسی قرار داد.اگر بخواهیم حضرت آیتالله خامنهای را با رهبران بزرگ جهان مقایسه کنیم، باید به آثار اجتماعی و میزان ارتباط مردم با رهبران توجه داشته باشیم. در تاریخ جهان، نمونههای مختلفی از حضور مردم در مراسم بدرقه رهبران دیده شده است.
سرلشکر صفوی با اشاره به برخی نمونههای تاریخی گفت: در هند، پس از سالها مبارزه با استعمار انگلیس و دستیابی این کشور به استقلال در سال ۱۹۴۷، رهبران نهضت استقلال هند جایگاه ویژهای در میان مردم پیدا کردند. همچنین در کشورهای مختلف، هنگام درگذشت رهبران سیاسی و انقلابی، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع آنان ثبت شده است.
وی ادامه داد: در تاریخ معاصر، مراسم تشییع شخصیتهایی همچون حضرت امام خمینی(ره)، که با حضور میلیونی مردم همراه شد، از بزرگترین اجتماعات انسانی در جهان به شمار میرود. همچنین تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز با حضور میلیونها نفر در شهرهای مختلف، نشاندهنده جایگاه مردمی این شخصیت بزرگ مقاومت بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تأکید کرد: آنچه درباره یک رهبر اهمیت دارد تنها فقط میزان حضور مردم در مراسمها نیست، بلکه اندیشه، اخلاق، رفتار، مدیریت و تأثیری است که بر جامعه و تاریخ میگذارد.درباره حضرت آیتالله خامنهای نیز باید مجموعهای از ویژگیها مانند سادهزیستی، اخلاص، استقلال فکری، شناخت دقیق مسائل جهانی، حمایت از محرومان و هدایت جبهه مقاومت را در کنار یکدیگر دید.
سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت گفت: امروز درگیری میان جبهه مقاومت ملتهای منطقه و جریان استکبار جهانی، یکی از مهمترین تحولات جهان است. مقاومت ملت ایران و ادامه حضور رزمندگان در جبهههای مقابله با ظلم و استکبار، دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است. امروز نشانههای افول قدرت رژیمهای کودککش و افزایش قدرت ملت ایران به عنوان یکی از قدرتهای مهم منطقه غرب آسیا قابل مشاهده است. حتی تحلیلگران و مراکز مطالعاتی غربی نیز به رشد قدرت ایران در عرصههای مختلف اذعان دارند. جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزههای مختلف علمی، فناوری، پزشکی و دفاعی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است.
سرلشکر صفوی با اشاره به توان علمی کشور گفت: پیشرفتهای علمی و فناوری پزشکی کشور، حاصل تلاش دانشمندان، پزشکان و جوانان ایرانی است و این دستاوردها نشان میدهد که ملت ایران با وجود فشارها و تحریمها مسیر پیشرفت را ادامه داده است.
وی تأکید کرد: قدرت تابآوری ملت ایران در سالهای گذشته افزایش یافته و دشمنان دیگر نمیتوانند مانند گذشته با فشارهای سیاسی و اقتصادی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند.
سه سناریو پیش روی جنگهای منطقهای
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به آینده تحولات منطقه یادآور شد: در شرایط کنونی چند سناریو پیش روی دشمنان وجود دارد؛ نخست اینکه دامنه جنگ را گسترش دهند و به صورت مستقیمتر وارد میدان شوند، دوم اینکه رژیم صهیونیستی اقدامات خود را توسعه دهد، و سوم اینکه روند فعلی عملیاتهای محدود ادامه پیدا کند. تصور من این است که دشمنان تا زمان مشخص شدن برخی تحولات سیاسی در آمریکا، تلاش خواهند کرد شرایط موجود را حفظ کنند، اما مقاومت ملتها و اقدامات نیروهای مسلح میتواند معادلات میدان را تغییر دهد.
سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد: تغییر صحنه نبرد یکی از عوامل مهم در جنگهاست. امروز شاهد هستیم که گروههای مقاومت نیز با ابتکار عمل، روشهای جدیدی را در میدان دنبال میکنند و دشمنان نیز تلاش میکنند با اقدامات مختلف، صحنه را تغییر دهند.
وی ادامه داد: مدیریت شرایط جنگی کار بسیار سختی است و نیازمند هوشمندی فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی، تدبیر و مقاومت، اجازه نخواهند داد دشمنان اهداف خود را محقق کنند.
اربعین؛ پیوند عاشورا، مهدویت و آینده امت اسلامی
سرلشکر صفوی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت راهپیمایی اربعین حسینی اظهار داشت: به عنوان یک رزمنده قدیمی که خود را از قافله شهدا عقبمانده میدانم، نمیتوانم عظمت اربعین را با زبان بیان کنم. اربعین را باید به مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، واقعه غدیر، عاشورا و فرهنگ انتظار و مهدویت پیوند داد؛ چراکه این مسیر، ادامه همان راهی است که از صدر اسلام آغاز شده است. میلیونها نفر از مردم جهان در راهپیمایی اربعین حضور پیدا میکنند و مردم عراق با عشق و اخلاص از زائران امام حسین(ع) پذیرایی میکنند. این اجتماع عظیم، پیام بزرگی برای جهانیان دارد.
سرلشکر صفوی با اشاره به روایات مربوط به ظهور حضرت مهدی(عج) گفت: در فرهنگ مهدویت، قیام جهانی حضرت ولیعصر(عج) با نام و یاد امام حسین(ع) پیوند خورده است و اربعین میتواند یکی از جلوههای بزرگ آمادگی معنوی ملتها برای آن آینده باشد.
دکتر شهرام توفیقی، معاون درمان بیمارستانهای صحرایی در دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم گفت: اتفاقاتی که در جریان این بازدید تاریخی رقم خورد، به لطف خداوند متعال به گونهای رقم خورد که امروز بتوانیم از آن درسهای بزرگی در زمینه رهبری و مدیریت، بهویژه در حوزه سلامت، بگیریم.
وی افزود: آن روز، روز خاصی بود و هیجان زیادی داشتیم. انتظار داشتیم مقام معظم رهبری به بیمارستان صحرایی تشریف بیاورند. برای من نکته مهم، نحوه برخورد و ارتباط ایشان با افراد مختلف بود؛ اینکه با هر گروه و هر فرد، متناسب با شرایط و روحیات او صحبت میکردند.ایشان با بیماران، پزشکان، پرستاران و نیروهای حاضر در بیمارستان، هر کدام به شیوهای خاص و متناسب با جایگاه و نیازشان گفتوگو میکردند. این موضوع برای من بسیار جذاب بود و نشان میداد که یک مدیر چگونه باید ارتباط مؤثر برقرار کند.در آن دیدار، عمق توجه و دقت نظر ایشان برای من بسیار قابل توجه بود. با وجود جایگاه ریاستجمهوری، با صمیمیت و تواضع با افراد برخورد میکردند و حتی جزئیات صحبتها و مسائل مطرحشده را به خاطر میسپردند و در ادامه یادآوری میکردند.
وی اظهار کرد: آن ۱۹ ساعت حضور و بازدید، نه تنها مدیریت و رهبری ایشان را نشان داد، بلکه برای من به یکی از بزرگترین درسهای زندگی تبدیل شد؛ اینکه چگونه میتوان مدیری بود که هم در موضوعات مختلف عمیق باشد و هم ارتباطی صمیمانه و انسانی با افراد برقرار کند. آنچه از آن روزها آموختم، اهمیت شناخت مخاطب، توجه به جزئیات، آگاهی فنی و توانایی برقراری ارتباط با انسانهاست. امیدوارم همه ما بتوانیم این درسهای رفتاری و مدیریتی را در مسیر خدمت به مردم به کار ببندیم.
دانشجویان پزشکی دفاع مقدس امروز مدیران نظام سلامت کشور هستند
دکتر حسن عراقی زاده معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این مراسم با تأکید بر نقش ماندگار دانشجویان پزشکی در دوران دفاع مقدس، گفت: بسیاری از مدیران ارشد امروز نظام سلامت، فعالیت انقلابی و حرفهای خود را از بیمارستانهای صحرایی و جبهههای جنگ آغاز کردهاند و جامعه پزشکی در همه بحرانها، از دفاع مقدس تا کرونا و جنگ ۱۲ روزه، حضوری مؤثر و فداکارانه داشته است. این مراسم، روزی ماندگار در تاریخ جامعه پزشکی و بهداری دفاع مقدس خواهد بود و مستندسازی آن برای نسلهای آینده اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به شکلگیری هستههای دانشجویی اعزام به جبهه در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: در سال ۱۳۶۲، گروه جبهه و جنگ در دانشگاه علوم پزشکی تهران با ثبتنام داوطلبان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی فعالیت خود را آغاز کرد و در نخستین فراخوان، ۱۲۰ دانشجو برای حضور در جبهه اعلام آمادگی کردند که این تعداد بعدها به حدود ۲۵۰ نفر افزایش یافت.این دانشجویان پس از گذراندن دورههای آموزشی، در قالب تیمهای اضطراری دانشجویی همزمان با عملیاتها به بیمارستانهای صحرایی، اورژانسها و پستهای امداد اعزام میشدند و خدمات درمانی ارائه میکردند.
معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه بسیاری از مسئولان امروز حوزه سلامت از میان همین نیروهای داوطلب برخاستهاند، افزود: تعداد زیادی از وزیران، معاونان وزیر، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران ارشد نظام سلامت، فعالیت خود را از حضور داوطلبانه در جبهههای دفاع مقدس آغاز کردند و همان تجربه، روحیه مسئولیتپذیری و خدمت را در آنان نهادینه کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان دانشگاهی خاطرنشان کرد: اگر امروز به دانشجویان اعتماد کنیم و مسئولیت بدهیم، میتوان امیدوار بود که آینده مدیریت حوزه سلامت و انقلاب اسلامی با توان و انگیزه این نسل تضمین شود.
سردار عراقی زاده در ادامه با مرور نقش جامعه پزشکی پس از دفاع مقدس گفت: کادر درمان کشور پس از جنگ نیز در عرصه درمان مجروحان و جانبازان، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت همهگیری کرونا و همچنین جنگ ۱۲ روزه اخیر، حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشته است.
وی تأکید کرد: در روزهای بمباران شهرهایی همچون تهران و اصفهان، هیچ بیمارستانی فعالیت خود را متوقف نکرد و پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی با وجود همه دشواریها، محل خدمت خود را ترک نکردند و با احساس مسئولیت در کنار مردم ماندند.
معاون بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با اشاره به آمادگی مستمر جامعه پزشکی برای خدمترسانی اظهار داشت: بسیج جامعه پزشکی فهرست گستردهای از پزشکان و نیروهای داوطلب در اختیار دارد که بدون داشتن مسئولیت اجرایی، برای خدمت در بیمارستانها، مناطق جنوبی و جزایر کشور در شرایط نیاز اعلام آمادگی کردهاند.