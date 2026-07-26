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واکنش عراقچی به اقدام اوکراین علیه ایران در دریای خزر

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با کالاس و لاوروف تاکید کرد؛ اقدام فرصت طلبِ مستقر در اوکراین بی پاسخ نخواهند ماند
کد خبر: ۱۳۸۶۶۷۱
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7100 بازدید
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.

در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

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برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه کایا کالاس اتحادیه اروپا اوکراین دریای خزر حمله کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
4
3
پاسخ
یعنی چه ....باید در کمترین زمان بعد از حمله به کشتی ما ...پاسخ درخور بهشون داده می‌شد تا حساب کار دستشون بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
2
پاسخ
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