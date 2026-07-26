واکنش عراقچی به اقدام اوکراین علیه ایران در دریای خزر
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با کالاس و لاوروف تاکید کرد؛ اقدام فرصت طلبِ مستقر در اوکراین بی پاسخ نخواهند ماند
کد خبر: ۱۳۸۶۶۷۱| |
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به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که بهوضوح منشور سازمان ملل را نقض میکند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.
در تماسهایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت طلبِ مستقر در کییف نمیتواند بیپاسخ بماند.
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