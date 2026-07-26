دنیا باید بداند از خون رهبر شهید نخواهیم گذشت
به گزارش تابناک به نقل از فارس، حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عصر امروز یکشنبه ۴ مردادماه در آیین گرامیداشت رهبر شهید انقلاب که در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نبرد روایتها، گفت: امروز بیش از آنکه صرفاً استدلال و اقامه برهان اهمیت داشته باشد، «تصویرسازی از حق و حقیقت» و روایت صحیح آن، مهمترین وظیفه مجاهدت رسانهای است.
وی با بیان اینکه رسانه باید از حق و حقیقت تصویر بسازد، اظهار داشت: روایت حق نیازمند مجاهدت است و فعالان رسانهای باید این مسئولیت را بهعنوان یک مأموریت اساسی دنبال کنند.
بانوان در روایتگری حق پیشگام هستند
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت بانوان در عرصه روایتگری گفت: به باور من، ساختار وجودی بانوان برای روایتگری از آقایان متناسبتر آفریده شده است؛ زیرا روایت با عاطفه، احساس و انتقال مفاهیم عمیق پیوند خورده است.
قمی با یادآوری نقش مادران در انتقال فرهنگ افزود: لالاییها و قصههایی که مادران برای فرزندان خود روایت میکردند، حامل بلندترین معارف بود و همین روایتهای ساده، فرهنگ و هویت را به نسلهای بعد منتقل میکرد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ادبیات پایداری و دفاع مقدس تصریح کرد: رهبر انقلاب بارها تأکید کردند که بانوان در روایت حق و روایت مجاهدت از آقایان پیش افتادهاند و این مسئله ریشه در ویژگیهای وجودی آنان دارد.
حضرت زینب(س) الگوی بزرگ روایت حق
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا اظهار داشت: سررشتهدار روایت، حضرت زینب کبری(س) است و همه عالم این حقیقت را دریافتهاند که اگر روایت زینب(س) نبود، پیام کربلا در همان کربلا باقی میماند.
وی افزود: هر اثرگذاری در عرصه روایت، تأسی به مکتب حضرت زینب(س) است و رسانه نیز باید این مسیر را دنبال کند.
رسانه فقط ضعفها را روایت نکند
قمی با بیان اینکه روایت تنها به بیان خوبیهای سیدالشهدا(ع) محدود نمیشود، گفت: روایت خوبیهای مردم نیز بخشی از روایت حق است. مردم این سرزمین سرمایههای بزرگی دارند که باید با حوصله دیده و بهدرستی روایت شوند.
وی ادامه داد: این مردم در عزاداریها، تشییع شهدا و صحنههای مختلف اجتماعی، جلوههای فراوانی از ایثار و همبستگی خلق کردهاند که ظرفیتهای بزرگی برای روایت رسانهای است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه دستگاهها خاطرنشان کرد: نقد لازمه اصلاح است و اگر نقد نباشد، جامعه و دستگاهها اصلاح نخواهند شد؛ اما رسانه نباید مأموریت خود را تنها به بیان ضعفها محدود کند.
قمی تصریح کرد: ما پیرو مکتب امامی هستیم که فرمود بر هر ظالمی میتازیم و از هر مظلومی دفاع میکنیم؛ بنابراین همانگونه که باید با ظلم مقابله کرد، لازم است خوبیهای مردم، شهدا و ارزشهای جامعه نیز روایت شود.
سبک زندگی شهدا باید روایت شود
وی با تأکید بر ضرورت تبیین سیره شهدا گفت: روایت سلوک، سبک زندگی و منش شهدا از مهمترین وظایف رسانه است و این روایتها میتواند در زندگی مردم اثرگذار باشد.
جنگ روایتها، میدان اصلی تقابل با دشمن
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به رسانهها در سالهای اخیر اظهار داشت: ایشان خط روشنی را پیش روی فعالان رسانه قرار دادهاند و باید با گفتوگو و مباحثه، این مسیر را دقیقتر دنبال کنیم.
قمی افزود: باید شناخت که دشمن چه روایتی را میخواهد در ذهن مردم تثبیت کند و متناسب با آن، آرایش رسانهای خود را بهگونهای تنظیم کنیم که روایت حق در افکار عمومی جای بگیرد و گرهگشای مسائل جامعه باشد.
وی تأکید کرد: مردم محور این میدان هستند و تلقی، نگاه و ذهن آنان اهمیت اساسی دارد؛ از این رو باید متناسب با نگاه رهبر انقلاب، سبک متفاوتی در فعالیت رسانهای دنبال شود.
وعدههای الهی باید در روایت رسانهای جایگاه داشته باشد
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره شناخت دشمن گفت: هر زمان بحثهای رسانهای مطرح میشد، ایشان بر ضرورت توجه به دشمن و لحاظ کردن دشمنیها در محاسبات تأکید میکردند و در کنار آن، وعدههای الهی را نیز جزئی از محاسبات میدانستند.
قمی افزود: هنر رسانه آن است که این مفاهیم را به گونهای روایت کند که مردم با فطرت، احساس و دل خود با آن ارتباط برقرار کنند.
وحدت حول ولی خدا شکل میگیرد
وی با بیان اینکه این مسیر با عاطفه، قلب، خون و خونخواهی پیوند خورده است، اظهار داشت: وحدت حقیقی حول محور ولی خدا و خواسته ولی خدا شکل میگیرد و امروز دلهای مردم خواهان خونخواهی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدا گفت: رهبر انقلاب در قدردانی از حضور دهها میلیونی مردم، بر مسئله خونخواهی تأکید کردند و فرمودند خونخواهی امروز مصادیق روشنی دارد و همان حیاتبخشی است که قرآن کریم در آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» به آن اشاره کرده است.
اربعین، فرصت جهانی روایت حقیقت
قمی با تأکید بر نقش رسانه در تبیین این مفاهیم گفت: رسانه باید این پیام را به درستی برای افکار عمومی تبیین کند و صدای آن را به جهان برساند؛ از همین رو اربعین و فعالیت رسانهای برای معرفی این حرکت عظیم به مردم دنیا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان اظهار داشت: نباید اجازه داد دشمن با سرگرم کردن افکار عمومی به حاشیهها، صدای حق را خاموش کند و دنیا باید بداند که ما از خون این ابرمرد نخواهیم گذشت.