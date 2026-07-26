صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شرق بندرعباس

روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان از انجام انفجار کنترل‌ شده در محدوده شرق بندرعباس و احتمال شنیده شدن صدای آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۶۸
| |
1964 بازدید
انفجار

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، اعلام کرد: انفجار کنترل‌شده در محدوده شرق بندرعباس روز دوشنبه پنجم مردادماه از ساعت ۸ تا ۱۲ انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، در زمان اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق وجود دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان بندرعباس انفجار صدای انفجار خنثی سازی مهمات انفجار کنترل شده
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در اربیل عراق
ماجرای صدای انفجار در آبدانان
اطلاعیه خنثی‌سازی و انهدام مهمات در پاکدشت
شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان!
اطلاعیه شنیده شدن صدای انفجار در بخش خاوران ری
احتمال شنیده شدن صدای انفجار فردا در شرق تهران
شنیده شدن صدای انفجار در این بندر ایران
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ojc
tabnak.ir/005ojc