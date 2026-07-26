احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شرق بندرعباس
روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان از انجام انفجار کنترل شده در محدوده شرق بندرعباس و احتمال شنیده شدن صدای آن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۶۸| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، اعلام کرد: انفجار کنترلشده در محدوده شرق بندرعباس روز دوشنبه پنجم مردادماه از ساعت ۸ تا ۱۲ انجام خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، در زمان اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست.
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