گفتوگوی تلفنی پادشاه بحرین و رئیس رژیم اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: من امروز صبح با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین به صورت تلفنی صحبت کردم.
وی افزود: ما در طول این مکالمه تلفنی، در مورد راههای تعمیق روابط بین دو طرف و همچنین اهمیت توافقنامه ابراهیم که با میانجیگری ایالات متحده منعقد شد، بحث کردیم.
هرتزوگ تصریح کرد: ما همچنین در مورد تحولات اخیر منطقه بحث کردیم و بر اهمیت همکاری و گفتوگو بین کشورهای منطقه تأکید کردیم.
منابع بحرینی میگویند پادشاه بحرین برای اولین بار از زمان هفتم اکتبر تا به امروز (نزدیک به سه سال) با اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی تلفنی گفتوگو کرد.
بحرین، به همراه امارات و مغرب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ به توافقات عادیسازی روابط با رژیم صیهونیستی موسوم به توافقهای ابراهیم ملحق شد.