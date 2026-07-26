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دمای هوای مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات در دو روز آینده

دمای مرز مهران تا ۵۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۶۰
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پیاده روی اربعین

به گزارش تابناک، هواشناسی اعلام کرد: دمای مرز مهران تا ۵۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

این در حالی است که پایانه مرزی تمرچین طی این دو روز آسمانی صاف خواهد داشت. دمای هوا فردا در گرم‌ترین زمان به ۳۶ و خنک‌ترین زمان به ۱۸ درجه سانتیگراد می‌رسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۸ و ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی خسروی یکشنبه و دوشنبه صاف پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۶ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان پایانه مرزی مهران فردا همراه با وزش باد شدید و پس فردا همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنک‌ترین زمان به ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۵۰ و ۳۲ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وضعیت جوی پایانه مرزی چذابه فردا همراه با وزش باد شدید و پس فردا صاف خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوا فردا ۴۶ و ۲۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا با وزش باد و پس فردا صاف خواهد بود. فردا بیشینه و کمینه دما ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان شهر کربلا فردا وزش باد شدید، گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای ۴۵ و ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر نجف نیز فردا همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود. دمای هوا در این روز در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. آسمان این شهر پس فردا همراه با وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

آسمان کاظمین نیز فردا با همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. وضعیت جوی این شهر طی پس فردا با وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۵ و ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.

آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود. فردا دمای هوا در گرم‌ترین و خنک‌ترین زمان به ۴۳ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

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پیاده روی اربعین زائران اربعین کربلا سفر کربلا دمای هوا دمای 50 درجه مرز مهران مرز تمرچین مرز خسروی
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