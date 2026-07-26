عکس: بازماندگان هنر کهن بوریابافی- زرقان فارس

بوریا بافی در استان فارس از جمله صنایع دستی است که قدمتی تاریخی در استان دارد، بوریا بافی زرقان یکی از 27 میراث فرهنگی و معنوی ثبت شده از ایران در یونسکو است و قدمت و منحصر به فرد بودن این هنر از مهم ترین شاخصه های ثبت آن در فهرست آثار معنوی کشور بوده است.این اثر دستی، همینک نیز برای پوشش بام خانه و زیرانداز کاربرد و در ساخت خانه های عشایری و آلاچیق نیز رواج دارد و مواد اولیه این صنعت از نی زارها و درختان نخل تهیه می شده که بوریای اطراف شیراز بیشتر از نی زارهای اطراف رودخانه کر در ادوار مختلف تاریخ تهیه می شده است.بوریا اولین زیر اندازی است که توسط بشر تولید شده و در استان های فارس، خوزستان، هرمزگان، گلستان، سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران نیز رونق داشته است.زَرقان شهری در استان فارس به فاصله 25 کیلومتری شمال شیراز واقع شده‌ است و ساخت بوریا در آن 8 هزار سال قدمت دارد.