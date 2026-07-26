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کد خبر:۱۳۸۶۶۵۸
کد خبر:۱۳۸۶۶۵۸
21487 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

تصاویر غیرمنتظره از بهنوش طباطبایی در تشییع اکبر عبدی

تصاویر غیرمنتظره از بهنوش طباطبایی در تشییع اکبر عبدی و تغییرات در چهره او در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. تصاویر شماری از هنرمندان از جمله طباطبایی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بهنوش طباطبایی اکبر عبدی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۰
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
28
21
پاسخ
درود به شرفش. در تصاویری که از دوره هخامنشیان و مادها باقی مونده بانوان اصیل آریایی در مراسم سوگواری همین شکلی حاضر میشدند...)(...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
36
20
پاسخ
حجاب دستور اسلام است و همه مسلمانیم. دوباره مسلمان شویم و بهانه نیاوریم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
دستور نیست و توصیه است.آن هم به زنان پیامبر(ص) و زنان مومنه و نه همه زنان.برای همین بزرگترهای شما به قانون اشاره میکنند و نه شرع.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
22
25
پاسخ
آخه تو اومدی مراسم ختم میت یا برای جلب توجه؟
پاسخ ها
سردار جنگل
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
لطفا درباره خانوم دکتر طباطبایی اینطور نفرمائید. مگه مراسم دفاع ایشان با حضور بادیگارد هاش در داشگاه را ملاحضه نفرمودید. ایشان و جلب توجه؟؟؟!!!! محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
16
27
پاسخ
امان از عقده دیده شدن
حرمت شکنی مراسمش اشتباهه خانم برو تو پارک و رستوران برای جلب توجه نه خاکسپاری که اونجا عزادارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
31
پاسخ
همگیمون باید بفهمیم نقطه آخر کار هممون همین جاست، امیدوارم یا شرف و صادق باشیم و وطن و دین و دنیایمان را نفروشیم
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
6
13
پاسخ
مهران مدیری کو؟؟؟؟!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
توی یه ویدئوگفته بودکه دیگه هیچ مراسم خاکسپاری شرکت نمیکنم که مراسم به هم نخوره همه دنبال عکس وفیلم گرفتن باسلبریتی ها هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
3
12
پاسخ
چه بحثی برانگیخته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
14
22
پاسخ
روح اکبر عبدی شاد هنرمند یگانه بی همتا ولی کاش خانم طباطبایی با این ریخت مسخره و قیافه عملی خودنمایی نمی کرد و شان مراسم نگه می داست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
18
26
پاسخ
چه جماعت زشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
1
11
پاسخ
برای اولین بار گریه بیژن بنفشه خواه دیدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
در مراسم زنده یاد عارف لرستانی هم اقای بنفشه خواه اشک ریخت
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