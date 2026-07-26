نبض خبر
تصاویر غیرمنتظره از بهنوش طباطبایی در تشییع اکبر عبدی
تصاویر غیرمنتظره از بهنوش طباطبایی در تشییع اکبر عبدی و تغییرات در چهره او در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. تصاویر شماری از هنرمندان از جمله طباطبایی را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر بهنوش طباطبایی اکبر عبدی ویدیو
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انتشار یافته: ۲۰
درود به شرفش. در تصاویری که از دوره هخامنشیان و مادها باقی مونده بانوان اصیل آریایی در مراسم سوگواری همین شکلی حاضر میشدند...)(...
حجاب دستور اسلام است و همه مسلمانیم. دوباره مسلمان شویم و بهانه نیاوریم.
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ناشناس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
آخه تو اومدی مراسم ختم میت یا برای جلب توجه؟
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سردار جنگل| |
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
امان از عقده دیده شدن
حرمت شکنی مراسمش اشتباهه خانم برو تو پارک و رستوران برای جلب توجه نه خاکسپاری که اونجا عزادارند
حرمت شکنی مراسمش اشتباهه خانم برو تو پارک و رستوران برای جلب توجه نه خاکسپاری که اونجا عزادارند
همگیمون باید بفهمیم نقطه آخر کار هممون همین جاست، امیدوارم یا شرف و صادق باشیم و وطن و دین و دنیایمان را نفروشیم
مهران مدیری کو؟؟؟؟!!!!
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ناشناس| |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
روح اکبر عبدی شاد هنرمند یگانه بی همتا ولی کاش خانم طباطبایی با این ریخت مسخره و قیافه عملی خودنمایی نمی کرد و شان مراسم نگه می داست