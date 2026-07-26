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انهدام خط انتقال سوخت قاچاق در سواحل قشم

فرمانده انتظامی قشم گفت: مأموران انتظامی شهرستان قشم با همکاری پایگاه دریابانی قشم موفق شدند یک خط لوله انتقال سوخت قاچاق را که از ساحل به سمت دریا امتداد یافته بود، تخریب کنند.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۵۷
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قاچاق سوخت

به گزارش تابناک، سرهنگ سید علی نصرتی، اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی لافت شهرستان قشم در پی رصد دقیق اطلاعات و پایش مستمر فعالیت‌های مشکوک در حاشیه سواحل، از وجود یک شبکه انتقال سوخت قاچاق از طریق خط لوله ساحلی به سمت دریا در یکی از مناطق روستایی حوزه استحفاظی مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان با همکاری پایگاه دریابانی قشم، با هماهنگی قضائی با تشکیل تیم‌عملیاتی به محل اعزام ودر بازرسی از آن محل، خط لوله انتقال سوخت قاچاق به متراژ تقریبی ۵۰۰ متر را شناسایی و عملیات تخریب این خط لوله و قطع مسیر انتقال سوخت قاچاق به طور کامل اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای صیانت از اقتصاد ملی و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی کشور انجام شده است و تلاش‌های گسترده مأموران انتظامی جهت شناسایی و بازداشت تمامی عوامل دخیل در این شبکه سازمان‌یافته قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی قشم در پایان اعلام کرد: پلیس با بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی پیشرفته و همکاری‌های اطلاعاتی، پایش تمامی نقاط حساس و ساحلی شهرستان را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد تا راه بر هرگونه فعالیت غیرقانونی بسته شود.

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