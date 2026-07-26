صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

توضیحاتی درباره احراز هویت شهید امیرعلی جداوی

رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان میناب توضیحاتی در رابطه با احراز هویت شهید دانش آموز «امیرعلی جداوی» از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۵۵
| |
6483 بازدید
|
۲
دانش آموز شهید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سید عبدالله هاشمی، اظهار کرد: فرآیند احراز هویت شهید امیرعلی مطابق ضوابط قانونی، استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های تخصصی پزشکی قانونی انجام شده و ادعاهای مطرح‌شده با واقعیت پرونده مطابقت ندارد.

وی افزود: در جریان بررسی‌های کارشناسی، یک لنگه کفش سبز مدرسه‌ای به همراه بافت نرم توسط کارشناسان پزشکی قانونی به‌ دقت مورد معاینه قرار گرفت و این یافته پس از انجام بررسی‌های تخصصی به خانواده شهید ارائه شد و مورد تأیید آنان قرار گرفت.

رئیس اداره پزشکی قانونی شهرستان میناب تصریح کرد: احراز هویت شهید امیرعلی جداوی صرفاً بر پایه یک نشانه یا قرینه انجام نشده، بلکه مجموعه‌ای از مستندات، شواهد، معاینات تخصصی و تأیید خانواده مبنای تصمیم‌گیری کارشناسان پزشکی قانونی بوده است.

هاشمی ادامه داد: پس از تکمیل تمامی مراحل کارشناسی و قانونی، هویت شهید امیرعلی جداوی به‌صورت قطعی احراز و جواز دفن به نام وی صادر شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان میناب پزشکی قانونی مدرسه میناب دانش آموزان شهادت احراز هویت
جنگی که طراحی شده؛ روایت یک سناریوی شش‌مرحله‌ای علیه ایران
سیاست ۵۰ ساله «عدم اشاعه» آمریکا با توافق هسته‌ای با عربستان تضعیف می‌شود/ تناقض رویکرد ترامپ به برنامه هسته‌ای ایران آشکار شد
انفجار در مقر ناوگان پنجم آمریکا/تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسهٔ میناب
۲ پیکر دیگر از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب شناسایی شدند
روایت غریب‌آبادی از رنج ناتمام پدر یک دانش‌آموز شهید + عکس
لحظه اصابت موشک تاماهاک آمریکا به مدرسه میناب
بقایای شهدای مدرسه «شجره طیبه» تشییع می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
9
پاسخ
آرزوی صبر برای بازماندگان این فرزند کوچک ایران عزیز دارم.
صبا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
0
0
پاسخ
خدایا تاوان خون این کودکان را از شیطان بزرگ‌بگیر، و به بازماندگان آنها صبر عنایت فرما🙏🥺
درگیری شدید و توهین آمیز دو نماینده مجلس را ببینید  (۱۹۷ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۸۳ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۰ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۰ نظر)
اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
سیگنال مذاکراتی ایران به آمریکا؟/ تهران در حال بررسی پیشنهاد میانجی‌ها  (۵۰ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005ojP
tabnak.ir/005ojP